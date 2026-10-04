Sénégal: Thiès - Les élèves, les enseignants et les riverains s'attèlent au nettoiement du lycée technique et professionnel François-Xavier-Ndione

- Des élèves, des enseignants et des riverains du lycée technique et professionnel François-Xavier-Ndione (LTP-FXN) de Thiès (ouest) ont participé, samedi, au nettoiement de cet établissement.

Des représentants de l'inspection d'académie de Thiès et du secrétariat général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique ont aidé à débarrasser le LTP-FXN des ordures, à l'occasion de la rentrée scolaire.

Selon Mamadou Camara Fall, le secrétaire général dudit ministère, l'opération de nettoiement de ce lycée fait partie des activités de la Journée nationale d'assainissement et d'écologisation des établissements de formation professionnelle et technique.

"Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a décidé, depuis l'année dernière, [de mener des activités de] préparation de la rentrée académique", a rappelé M. Fall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est une activité phare de notre département ministériel, qu'il va falloir encourager et pérenniser", a-t-il ajouté.

L'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sène, s'est réjoui de la mobilisation des élèves, des enseignants et des riverains du LTP-FXN, de celle des représentants du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique également.