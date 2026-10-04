Ile Maurice: Sam Gareth et le festival Awake - De la «conscious music» pour l'éveil des sens

Nouvelle orientation du Green Village, au Morne. S'il continue de baigner dans la musique, c'est davantage vers la «conscious music», les événements sans alcool et les soirées familiales que se positionne l'espace dirigé par Agathe Desvaux de Marigny. «Idéalement nous nous tournons vers des soirées intimes.»

Dans un monde où l'on est bousculé par le trop-plein d'images, d'informations pas toujours utiles, voilà une occasion de se reconnecter à la nature. De revenir à soi. D'avoir un moment de déconnexion pour retrouver l'équilibre.

Deux rendez-vous sont programmés. Le 10 octobre, place à Sam Gareth. Puis les 31 octobre et 1eᣴ novembre, une aventure différente avec le festival Awake. «C'est une plateforme pour attirer le public qui est déjà sensibilisé, tout en attirant des personnes qui souhaitent découvrir», indique Agathe Desvaux de Marigny. Ellemême confie qu'elle écoute davantage de conscious music «depuis que nous avons traversé la pandémie de Covid-19. C'était une période de ma vie où j'ai commencé un travail sur moi, avec un peu de méditation et de yoga». Quand elle a appris que les artistes Mose et Sam Gareth ont fait un morceau ensemble, soit Om Ganesha, elle s'est dit qu'un jour, elle ferait «venir ces artistes à Maurice».

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Le Green Village est prévu pour des festivals. Il s'est d'abord fait connaître avec Nou Lemorn et sa tendance vers la durabilité. «Mais c'était plus centré sur la musique et la culture locale.» Nou Lemorn, c'est fini ? «Honnêtement je ne le sais pas. C'est compliqué avec les sponsors. C'est la production qui coûte cher. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur Awake.»

Le lieu a été équipé d'un dôme pourvu de son et lumière pour des projections, d'une petite scène. Avec un studio de yoga qui se prête au festival Awake. «Le Green Village s'est enrichi de quelques légumes, des poules, une vache, un âne, un dromadaire. C'est un plaisir personnel, mais cela rend aussi le lieu unique. C'est un peu des rêves. J'ai vu ce qui se faisait dans des festivals en Europe et j'ai eu envie de rapporter cela à Maurice.Le 10 octobre au Green Village. Il partagera la scène avec Arian Mortazavi Sarrafan, Brain Love et Natty Gong. Places disponibles chez Otayo et Ticketbox.

Festival Awake : un nouveau rendez-vous autour du corps, de l'esprit et du son

Un nouveau rendez-vous consacré au bien-être, aux pratiques corporelles et aux expériences musicales s'apprête à voir le jour. Baptisé AWAKE Festival, l'événement se présente comme le premier rassemblement de l'île consacré au Mind, Body & Sound, autour de pratiques destinées à favoriser la reconnexion à soi et aux autres.

Pour sa première édition, AWAKE Festival investira pendant deux jours le Green Village, au Morne. La programmation réunira des intervenants et artistes mauriciens et internationaux autour d'un éventail de disciplines allant du yoga au breathwork, en passant par le sound healing, le kirtan, les arts martiaux ou encore le poi.

Le festival entend également faire une place à la musique. Des DJ sets et des concerts live seront proposés en soirée, sous les étoiles, tandis que des conférences et ateliers permettront aux participants d'explorer différentes approches du corps, de la respiration, du mouvement et de la conscience.

Autre composante de cette première édition : un marché présenté comme «conscient», destiné à réunir différents acteurs autour d'un mode de vie axé sur le bien-être et la consommation responsable.

AWAKE Festival revendique par ailleurs un format sans alcool et se veut accessible à un public familial. Les enfants de moins de 12 ans pourront participer gratuitement à l'événement. Une zone de camping gratuite sera également mise à la disposition des festivaliers.