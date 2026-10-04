Soudan: Le sous-secrétaire du ministère de la Justice appelle à documenter les violations de la milice

3 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le sous-secrétaire au ministère de la Justice chef du secteur juridique, Ali Khidr Ali, a souligné la nécessité de documenter de manière professionnelle les violations commises par la milice, afin de permettre aux communautés internationale et régionale d'assumer leurs responsabilités juridiques, humanitaires et morales envers les victimes.

S'adressant d'un atelier consacré à l'élaboration du quatrième rapport national dans le cadre de l'Examen périodique, il a appelé à recenser les violations, à établir une base de données intégrée et à poursuivre leurs auteurs et leurs soutiens, aux niveaux national et international, afin de lutter contre l'impunité et de préserver la mémoire des victimes pour les générations futures.

Il a souligné que les violations recensées comprennent notamment la destruction des infrastructures et des biens civils, les déplacements forcés, les confiscations de biens, les homicides, le génocide, le nettoyage ethnique, les pillages, les actes d'humiliation systématique et les violences sexuelles, autant de pratiques interdites par les conventions internationales et le droit international humanitaire.

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Ali Khidr Ali a par ailleurs appelé à renforcer la protection des droits des victimes et à faire entendre leur voix auprès des mécanismes internationaux et régionaux compétents. Il a exhorté la communauté internationale à soutenir les efforts visant à obtenir réparation pour les victimes et à faire progresser la justice transitionnelle.

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