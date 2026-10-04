Soudan: Force conjointe - L'exécution de 23 civils à Om Bader constitue un crime de guerre

- La Force conjointe des mouvements de lutte armée a accusé la milice de la famille Daglo d'avoir exécuté 23 civils dans la région d'Om Bader, dans l'État du Nord-Kordofan.

Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement, Gen. Mutawakkil Ali Wakil Abouja, a indiqué qu'une vidéo largement diffusée et des rapports locaux faisaient état de ces exécutions, les qualifiant de violation flagrante des valeurs humaines et du droit international.

Il a souligné que ces actes ne feraient pas reculer le peuple soudanais et a réaffirmé que la Force conjointe et les forces armées poursuivraient leur mission de protection des civils et de sécurisation des zones, dans le respect du droit.

Il a enfin affirmé que la protection des citoyens, le rétablissement de la sécurité et l'affirmation de la souveraineté de l'État demeuraient des responsabilités auxquelles il ne saurait être renoncé.