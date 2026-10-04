Soudan: Le ministre de la Défense regagne au pays

Khartoum, 3 Oct. 2026 (SUNA) - Le ministre de la Défense, le général Hassan Daoud Kabroun, est rentré au pays aujourd'hui, à l'issue d'une visite officielle à Bakou, en Azerbaïdjan, au cours de laquelle il a participé aux activités du Salon international de la défense et de la sécurité ADEX 2026 et tenu des entretiens militaires de haut niveau.

Le ministre était accompagné du Gen. Ibrahim Mohamed Abdelrahim Al-Toum, directeur de l'Administration de la planification stratégique et conseiller du ministre de la Défense, ainsi que de l'attaché militaire de l'ambassade du Soudan à Bakou.

La visite a été marquée par une série d'entretiens bilatéraux avec plusieurs ministres de la Défense et hauts responsables militaires, consacrés aux moyens de renforcer la coopération militaire et de favoriser l'échange d'expertise stratégique, notamment dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités.