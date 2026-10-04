Tunisie: 20ème congrès de la médecine de famille - Les médecins de première ligne premier rempart de prévention

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les travaux de la 20ème édition du congrès de médecine de famille ont débuté ce samedi 3 octobre 2026. À cette occasion, la Présidente de l'Association Nationale de Médecine de Famille, Aouatef Chadi, a souligné que le congrès vise à encadrer les médecins de première ligne et à présenter les dernières actualités médicales afin d'améliorer la qualité des services de santé.

Dans une déclaration accordée à Khawla Sliti, Aouatef Chadi a insisté sur le rôle primordial des médecins de famille, affirmant que de nombreuses pathologies sont traitées dès le premier recours, ce qui permet d'alléger la pression croissante exercée sur les médecins de troisième ligne dans les structures hospitalières.

Elle a indiqué que le congrès abordera le fléau de l'obésité, les principaux régimes alimentaires et les interventions chirurgicales, ainsi que le diabète, l'hypertension artérielle et le phénomène de l'addiction.

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