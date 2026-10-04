Congo-Kinshasa: 27 soldats de la Garde républicaine condamnés à mort pour lâcheté par le tribunal militaire de garnison d'Uvira

Le tribunal militaire de garnison d'Uvira a condamné à mort vingt-sept militaires de la Garde républicaine, vendredi 2 octobre, à l'issue d'un procès en flagrance tenu durant deux semaines à la prison centrale d'Uvira. Les prévenus étaient poursuivis notamment pour lâcheté devant l'ennemi et violation des consignes.

Au total, 112 militaires du 21e bataillon Simba des FARDC comparaissaient devant la justice militaire. Ils étaient accusés d'avoir abandonné ou mal assuré la défense de positions stratégiques situées sur les hauteurs de Malimba et Masangu, dans la nuit du 22 au 23 août 2026, alors qu'ils étaient déployés pour sécuriser les zones surplombant la ville d'Uvira.

Au terme de la procédure judiciaire ouverte le 15 septembre, le tribunal a prononcé différentes peines. Vingt-sept militaires ont été condamnés à la peine de mort pour lâcheté. Cinquante-quatre autres ont écopé de cinq ans de servitude pénale pour violation des consignes, tandis que dix militaires ont été condamnés à six mois de servitude pénale pour les mêmes faits. En revanche, vingt-et-un prévenu, dont cinq femmes, ont été acquittés faute de preuves suffisantes.

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Cette décision judiciaire est largement saluée par plusieurs acteurs de la société civile et des mouvements citoyens de la région. Pour eux, ce verdict constitue un signal fort en faveur du respect de la discipline militaire et de la responsabilité des troupes engagées sur les différents fronts du pays.

Réagissant au jugement, Josué Walayi, membre du mouvement citoyen LUCHA, a salué le travail de la justice militaire. Selon lui, cette condamnation envoie un message clair aux militaires déployés dans les zones de conflit et rappelle l'importance du devoir de défense du territoire national.

« Les militaires congolais doivent toujours se souvenir du serment qu'ils ont prêté : "La patrie ou la mort" », a-t-il déclaré, estimant que la rigueur dans l'application de la loi est essentielle pour renforcer l'efficacité des forces armées.

Ce procès intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans le territoire d'Uvira. Les affrontements se poursuivent sur les hauts plateaux entre les rebelles du M23 et leurs alliés, d'une part, et les FARDC appuyées par les combattants Wazalendo, d'autre part.

Selon les organisations de la société civile locale, ces combats continuent d'alimenter une grave crise humanitaire marquée par des déplacements massifs de populations, l'insécurité et des besoins croissants en assistance humanitaire dans plusieurs localités du territoire d'Uvira.

La condamnation de ces militaires illustre ainsi la volonté des autorités judiciaires militaires de renforcer la discipline au sein des forces armées, au moment où l'armée congolaise est confrontée à d'importants défis sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo, estiment certains observateurs dans la zone.