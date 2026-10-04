Afrique: Foot-Amical/RDC-Ouganda - « On accepte la défaite », déclare Sébastien Desabre

Le sélectionneur-manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, assume la défaite que ses poulains ont enregistrée, vendredi 2 octobre 2026 à Johannesbourg, face aux Uganda Cranes. L'objectif primordial n'était pas la victoire sur l'équipe adverse, mais l'évaluation de nouvelles recrues.

« On accepte la défaite parce que c'est important d'accepter une défaite. On retourne au travail et on reviendra lundi en espérant être meilleurs », a déclaré Sébastien Desabre, lors de la conférence d'après match.

Le souci premier était de voir à l'oeuvre les nouveaux joueurs nouvellement appelés en sélection nationale. « Donc, il faut être indulgent avec les jeunes joueurs », a affirmé le technicien français :

« Ce sont les nouveaux joueurs, la première fois en Afrique, et les plus jeunes aussi. On doit être calme pour voir le prochain match. Après, on prend des décisions concernant le groupe de novembre parce qu'on a une très forte équipe, un très fort groupe ».

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Déception

Sébastien Desabre a tout de même marqué sa déception par rapport à la prestation de ses poulains :

« Il est évident que, par rapport à la production qu'on a pu réaliser aujourd'hui, ce n'est pas la production qu'on attendait. Donc, il y aura un deuxième match. On verra si certains élèveront leur niveau de jeu ».

Il espère qu'au cours du prochain match de cette double confrontation amicale, les nouveaux Léopards « pourront encore montrer les choses (...). Ils prendront de l'expérience au niveau international ».

La RDC a perdu le premier match amical face à l'Ouganda vendredi 2 octobre 2026 à Johannesbourg (RSA) sur le score de 0-2. L'autre match de cette double confrontation amicale est prévu le lundi 5 octobre.

Selon Desabre, le staff technique en tirera les conclusions qu'il faut à la fin de ce stage pour les prochaines listes des Léopards du mois de novembre, dans le cadre de deuxième et troisième journées des éliminatoires de la CAN 2027.