Ethiopie: La fête « Hora Finfinne Irreecha » s'est achevée dans le calme, célébrant l'unité et le patrimoine culturel

Addis Ababa — Le festival Hora Finfinne Irreecha s'est achevé dans le calme à Addis-Abeba, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de l'Éthiopie tout en préservant les valeurs et les traditions qui sont au coeur de cette fête d'action de grâce oromo.

Dans un message publié à l'issue de la célébration, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a décrit l'Irreecha comme une expression vivante de gratitude, de paix, d'amour et d'unité.

Elle a ajouté que ce festival avait une nouvelle fois rassemblé les gens dans un esprit de fraternité, de solidarité et de tolérance.

Dès les premières heures du matin, des centaines de milliers de personnes ont afflué à Hora Finfinnee, vêtues de costumes traditionnels colorés, animant la fête avec une musique entraînante, des danses, des bénédictions et une puissante manifestation de fierté culturelle, a rapporté l'ENA depuis les lieux.

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La maire Adanech a déclaré que l'Irreecha dépassait sa simple signification culturelle et traditionnelle, constituant un rassemblement majeur qui réunit des personnes d'horizons divers et illustre les valeurs durables de coexistence et de solidarité.

Elle a appelé les Éthiopiens à traduire ces valeurs en actions concrètes en oeuvrant collectivement pour renforcer la paix, le consensus national et la prospérité générale du pays, tout en mettant en commun leurs capacités et en consolidant l'unité nationale.

Adanech a par ailleurs exprimé sa gratitude envers toutes les personnes ayant contribué au déroulement pacifique et à la réussite du festival, en remerciant tout particulièrement les habitants d'Addis-Abeba d'avoir accueilli les visiteurs avec l'hospitalité et la chaleur traditionnelles de la ville.

Elle a également remercié les Abba Gadaas, les Haadha Siinqees, les Follees, les forces de sécurité et les dirigeants pour leur contribution au bon déroulement de la célébration.

En conclusion de son message, la maire a souligné la portée plus large du festival en lançant cet appel : « Irreecha pour le consensus national ! Irreecha pour la paix et l'unité ! »

L'Irreecha est une fête traditionnelle oromo d'action de grâce célébrée à la fin de la saison des pluies.

C'est un moment de gratitude envers Waaqa (Dieu), de renouveau, de réconciliation et de rassemblement communautaire, qui réunit les gens pour célébrer la vie, la paix et les valeurs culturelles communes, a-t-on appris.