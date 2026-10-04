Ethiopie: Le projet de gazoduc Damerjog-Dewele incarne la nouvelle ère de renouveau de l'Éthiopie, selon des universitaires

Addis Ababa — Selon des experts, le projet d'oléoduc Damerjog-Dewele va accélérer la croissance économique de l'Éthiopie, renforcer la sécurité d'approvisionnement en carburant et approfondir les liens économiques entre l'Éthiopie et Djibouti.

Cet oléoduc de 120 kilomètres, qui reliera Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie, figure parmi les grands projets d'infrastructure mis en oeuvre pour soutenir la transformation économique de l'Éthiopie et améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en carburant.

La construction de ce projet a récemment été lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, le président djiboutien Ismail Omar Guelleh et le président du groupe Dangote, Aliko Dangote.

Le projet est mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la cérémonie de lancement, il a été précisé que l'oléoduc aura une capacité de stockage et de transport de plus d'un million de mètres cubes de produits pétroliers raffinés.

Le professeur Tassew Woldehanna, président de l'Association éthiopienne d'économie et maître de conférences au département d'économie de l'université d'Addis-Abeba, a déclaré à l'ENA que l'oléoduc Éthiopie-Djibouti récemment inauguré témoigne de l'engagement croissant de l'Éthiopie en faveur des investissements stratégiques et des infrastructures économiques.

Il a déclaré que la dépendance de longue date de l'Éthiopie vis-à-vis du transport routier pour importer des produits pétroliers depuis Djibouti avait posé des difficultés pour maintenir un approvisionnement national en carburant fiable et efficace.

L'oléoduc Damerjog-Dewele devrait donc contribuer à relever ces défis en fournissant un réseau d'infrastructures dédié au transport des produits pétroliers vers l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

Le professeur Tassew a également souligné que l'importance d'un investissement devait être évaluée non seulement en fonction de sa contribution à la croissance économique, mais aussi en fonction des opportunités d'emploi et d'affaires qu'il génère.

À cet égard, a-t-il déclaré, le projet d'oléoduc pourrait créer des opportunités économiques tout en soutenant des activités dans divers secteurs.

L'économiste Birhanu Alemu, pour sa part, a déclaré que le développement croissant des infrastructures et des activités économiques en Éthiopie exigeait que le pays renforce ses capacités de stockage et de distribution de pétrole.

Compte tenu de l'ampleur croissante des activités commerciales et productives, il est essentiel d'augmenter les réserves nationales de carburant pour garantir la continuité des opérations économiques, a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, l'oléoduc Damerjog-Dewele jouera un rôle important pour assurer un approvisionnement en carburant plus fiable et plus stable et réduire les perturbations liées au transport conventionnel de carburant, a souligné M. Birhanu.

Il a en outre expliqué qu'un approvisionnement fiable en pétrole est crucial pour les industries manufacturières, l'agriculture mécanisée et le secteur des transports, qui sont tous essentiels à l'augmentation de la productivité et au soutien de la croissance économique.

Les chercheurs ont déclaré que les grands projets d'infrastructure lancés et mis en oeuvre par l'Éthiopie pourraient contribuer non seulement à la transformation économique du pays, mais aussi au développement régional au sens large.

Ils ont cité l'oléoduc Damerjog-Dewele comme un exemple illustrant comment la coopération en matière d'infrastructures entre pays voisins peut générer des avantages économiques partagés.

Ce projet devrait également renforcer l'interdépendance économique entre l'Éthiopie et Djibouti en facilitant la circulation des matières premières stratégiques et en élargissant les opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux.

Selon les experts, de telles initiatives conjointes en matière d'infrastructures peuvent consolider davantage les relations de longue date entre les deux pays tout en contribuant à l'intégration économique régionale.

Dans l'ensemble, ils ont déclaré que l'oléoduc Damerjog-Dewele s'inscrit dans la dynamique de développement plus large de l'Éthiopie, conformément à sa vision nationale visant à transformer les infrastructures, à renforcer les capacités de production et à jeter les bases d'une croissance économique durable.