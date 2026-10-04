Ethiopie: « L'héritage du barrage d'Assouan en Égypte est catastrophique et unilatéral », déclare le ministre éthiopien de l'Eau

Addis Ababa — Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a souligné que l'héritage historique du grand barrage d'Assouan en Égypte et sa construction avaient entraîné d'importantes perturbations sociales, alors que le projet avait été mené sans le consentement de l'Éthiopie.

Dans un message publié tôt ce matin sur les réseaux sociaux, le ministre Habtamu a décrit le grand barrage d'Assouan comme l'un des projets de méga-barrage les plus marquants d'Afrique, précisant que sa construction avait entraîné le déplacement de plus de 100 000 Nubiens et profondément affecté leurs communautés, leurs moyens de subsistance et leurs terres ancestrales.

Il a fait valoir que l'histoire du projet d'Assouan devait être prise en compte dans le débat actuel sur l'aménagement de l'Abay (le Nil) et le droit de l'Éthiopie à exploiter ses ressources en eau.

« L'Éthiopie dispose d'un droit souverain à aménager et à exploiter ses ressources en eau du Nil, conformément au principe d'une utilisation équitable et raisonnable », a déclaré Habtamu, rejetant ainsi les appels demandant à l'Éthiopie d'obtenir l'accord préalable des pays en aval pour ses projets d'aménagement hydraulique.

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Le ministre a indiqué que l'Éthiopie avait appelé à plusieurs reprises à une consultation sur les projets liés aux eaux du Nil, tout en révélant que des archives historiques datant des années 1950 faisaient état des objections de l'Éthiopie face à l'absence de consultation plus large concernant le projet d'Assouan et les accords antérieurs relatifs aux eaux du Nil.

Dans ce contexte historique, M. Habtamu a précisé que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) s'inscrit dans un cadre régional plus récent : la Déclaration de principes (DoP) de 2015, signée par l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte.

« Avant de critiquer l'Éthiopie, l'Égypte devrait expliquer pourquoi elle a construit le haut barrage d'Assouan sans le consentement de l'Éthiopie », a déclaré Habtamu, établissant un lien entre l'expérience historique du projet d'Assouan et le débat actuel sur le GERD.

Il a ajouté que le passé de l'Égypte affaiblissait ses critiques à l'égard de l'Éthiopie fondées uniquement sur la question de la consultation des pays en aval, en évoquant le déplacement des communautés nubiennes lié au projet d'Assouan.

« Le bilan historique de l'Égypte ne lui donne AUCUNE légitimité morale pour critiquer l'Éthiopie au seul motif de la consultation des pays en aval, car dans les années 1950, l'Éthiopie elle-même s'était officiellement opposée à l'absence de consultation concernant le grand barrage d'Assouan et les accords antérieurs sur les eaux du Nil, alors que le projet d'Assouan avait entraîné un déplacement à grande échelle des communautés nubiennes », a-t-il précisé.

Le GERD, en revanche, a fait l'objet de la Déclaration de principes de 2015 signée par l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, a déclaré le ministre Habtamu.