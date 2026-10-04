Sénégal: Travaux de basculement du nouveau poste de Bel Air - Perturbations sur la fourniture d'électricité du 3 du 5 octobre

3 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Des perturbations sur la fourniture d'électricité pourraient être observées du samedi 3 au lundi 5 octobre 2026, à cause du basculement des ouvrages du poste de Bel Air vers un nouveau poste GIS de dernière génération. C'est ce qu'a indiqué la Senelec dans un communiqué du 2 octobre 2026.

Dans le cadre de son programme de modernisation et de renforcement des infrastructures électriques, réalisé avec l'appui du Millennium Challenge Account (MCA), Senelec procédera, du samedi 3 au lundi 5 octobre 2026, au basculement des ouvrages du poste de Bel Air vers un nouveau poste GIS de dernière génération.

Ce nouvel équipement stratégique va renforcer, selon la Senelec, la fiabilité et la sécurité du réseau électrique de Dakar et permettra de mieux répondre à la hausse constante de la demande en énergie dans la capitale.

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« Cette opération nécessitera momentanément, une mise hors tension de certains ouvrages et entrainera une réduction provisoire des capacités de production de la centrale de Karpowership. Des perturbations pourraient donc être observées sur la fourniture d'électricité pendant cette période d'intervention, du 3 au 5 octobre 2026, notamment dans les environs de Bel Air », lit-on dans le communiqué de la Senelec.

Sur ce, Senelec présente ses excuses pour les éventuels désagréments occasionnés et remercie sa clientèle pour sa compréhension.

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