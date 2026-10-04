Sans rien ôter à son parcours exceptionnel, Oumar Kane dit « Reug Reug », a su s'imposer comme une figure incontournable de la lutte sans frappe. En lutte avec frappe, il s'est bâti un solide palmarès avant de s'illustrer dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA).

Sacré champion du monde des poids lourds du One Championship en novembre 2024 après sa victoire contre Anatoly Malykhin, il a cédé sa ceinture face à ce même adversaire le 15 mai 2026. Quelques mois plus tôt, le 7 janvier 2026, il avait renoué avec le succès dans l'arène sénégalaise en terrassant Boy Niang 2.

Pourtant, le champion traverse aujourd'hui de sombres déboires judiciaires après son inculpation et son placement sous contrôle judiciaire. Retour sur cette affaire de faux billets qui menace d'assombrir sa carrière sportive, notamment son combat contre Franc, prévu le 31 janvier 2027.

Inculpé par le juge du 3e cabinet du Tribunal de grande instance de Dakar pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie et détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, le lutteur Oumar Kane, alias Reug Reug, échappe pour le moment à la prison.

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Arrêté aux Maristes par la Brigade de recherches de Faidherbe en compagnie de son oncle, Ahmadou Bamba Ndiaye, et du « Saltigué » Diégane Faye, le trio était en possession de billets noirs de 100 dollars, d'une valeur estimée à 830 millions de FCfa.

Déférés au parquet le lundi 28 septembre, ils ont d'abord fait l'objet d'un retour de parquet. Le lendemain, mardi 29 septembre 2026, le juge d'instruction a prononcé leur inculpation pour les chefs d'accusation susmentionnés.

Parcours élogieux d'un champion

Cependant, le magistrat n'a pas suivi le réquisitoire du ministère public concernant le lutteur : s'il l'a bel et bien inculpé, il l'a placé sous contrôle judiciaire avec remise en liberté. Une clémence dont n'ont pas bénéficié ses deux co-prévenus, placés, eux, sous mandat de dépôt. L'affaire a toutefois connu un nouveau rebondissement le 30 septembre 2026.

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar a interjeté appel contre la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Le sort de Reug Reug est désormais entre les mains de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, qui doit se prononcer sur le recours du parquet.

Si la chambre infirme la décision du juge d'instruction, le lutteur risque un placement sous mandat de dépôt. Oumar Kane dit « Reug Reug », a connu les sommets, mais aussi les épreuves qui forgent les vrais champions. Né à Thiaroye-sur-Mer, il a très tôt appris à se battre pour s'imposer.

Marqué par le décès prématuré de son père, Diagar Kane, c'est son oncle paternel, Aladji Kane, qui prend alors la famille en charge. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui attribue le surnom de « Reug Reug », inspiré d'un personnage d'un téléfilm diffusé sur la RTS. Pour le jeune Oumar, la lutte est une véritable hérédité. Son grand-père paternel, Modou Kane, comme son grand-père maternel, Modou Diène, étaient tous deux lutteurs.

Son père avait lui aussi pratiqué la discipline, parallèlement au football. Le destin du champion semblait donc tracé d'avance : il ne pouvait échapper à l'arène, même si la pêche, profondément ancrée dans son identité léboue, reste intimement liée à son histoire. Confié au manager Palla Diop en 2010, Reug Reug est d'abord orienté vers la lutte sans frappe, l'absence de pièce d'identité et diverses contraintes administratives l'empêchant alors d'obtenir une licence de lutte avec frappe.

Dans cette discipline, il se forge une solide réputation en accumulant les titres et les drapeaux pendant plusieurs années. Ses débuts en lutte avec frappe s'avèrent plus modestes. Le 25 décembre 2011, il affronte Clinton de Walo. Le verdict initial, contesté par son camp, est finalement cassé par la Commission des règlements et de la discipline de l'ancien Comité national de gestion (CNG) de lutte, qui le transforme en « sans-verdict ».

Reug Reug enchaîne ensuite les succès : Alioune Sèye Jr, Boy Niague 2, Boy Diouf, Obama, Sa Ngoumbeu, Bazooka bou Ngoye, Fall Yarakh, Balla Gaye Jr, Brise-de-Mer, Bébé Saloum, Jordan, Elton, Gris 2 puis Gouye Gui tombent successivement sous ses coups. Sa seule défaite concédée dans l'arène survient le 5 mars 2023 face à Sa Thiès.

La conquête du monde avec le Mma

Le Géant de Thiaroye rebondit rapidement en s'offrant l'ancien Roi des arènes, Bombardier, le 24 décembre 2023, avant de confirmer son rang face à Boy Niang 2, le 7 juin 2026. Une victoire majeure qui scelle son retour au sommet parmi les ténors dits « Vip » de l'arène. Parallèlement au « sport de chez nous », Reug Reug s'est lancé dans les arts martiaux mixtes (MMA).

Révélé lors de l'évènement Ares 1, organisé à Dakar en décembre 2019, il rejoint rapidement le One Championship. Le 22 janvier 2021, il y réussit ses débuts en s'imposant face au Camerounais Alain Ngalani. Son ascension internationale atteint son apothéose le 8 novembre 2024 : opposé au colosse russe Anatoly Malykhin, il l'emporte aux points par décision partagée et devient le premier Sénégalais à décrocher le titre de champion du monde poids lourds du One Championship.

Mais le sport de haut niveau ne pardonne rien. Le 15 mai 2026, à Bangkok (Thaïlande), les deux hommes se retrouvent pour un combat revanche. Cette fois, le Russe l'emporte par arrêt de l'arbitre au quatrième round et récupère sa ceinture mondiale. Reug Reug concède ainsi la deuxième défaite de sa carrière en neuf combats de MMA.

Toutefois, ce revers ne saurait résumer son parcours exceptionnel. De Thiaroye et des tournois de « mbapatt » jusqu'aux plus grandes arènes internationales du MMA, Reug Reug a constamment fait étalage de son talent, de sa détermination et du courage d'un véritable lion. La quête se poursuit : le champion entend bien écrire de nouvelles pages de sa légende.