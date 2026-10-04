Congo-Kinshasa: Masisi - Remeka et plusieurs localités d'Ufamandu Ier reprises par les FARDC et les Wazalendo

L'agglomération de Remeka et plusieurs localités voisines dans le groupement Ufamandu Ier, au territoire de Masisi (Nord-Kivu), sont repassées sous le contrôle des FARDC et des groupes Wazalendo ce samedi matin 3 octobre, à l'issue de plusieurs heures d'affrontements contre les combattants de l'AFC/M23 qui occupaient la zone depuis une semaine.

Selon des sources militaires locales, les combats ont repris aux environs de 4 heures du matin. Vers 6 heures, une coalition d'environ cinq groupes Wazalendo, placée sous le commandement de Mutayomba Jams, a réussi à reprendre le contrôle de Remeka ainsi que des localités de Muhororo, Kamuhobe et Mihano, situées dans le groupement Ufamandu Ier, en chefferie des Bahunde.

Malgré cette avancée, la situation demeurait tendue dans la matinée. Des détonations étaient encore entendues dans plusieurs villages environnants, selon les mêmes sources, laissant penser que des combats ou des mouvements militaires se poursuivaient dans le secteur.

Remeka occupe une place importante dans le dispositif militaire de cette partie du territoire de Masisi. Jusqu'à la fin du mois de juin, la localité constituait l'un des principaux bastions des FARDC et des groupes Wazalendo. Depuis le mois de juillet, elle est devenue l'un des principaux foyers d'affrontements entre l'armée congolaise, appuyée par les groupes d'autodéfense locaux, et les combattants de l'AFC/M23.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La localité a changé à plusieurs reprises de mains au cours des dernières semaines. Après avoir perdu le contrôle de Remeka en août, les Wazalendo avaient réussi à la reconquérir aux alentours du 17 septembre, avant de la céder de nouveau le 25 septembre. La reprise annoncée ce samedi illustre l'âpreté des combats et l'importance stratégique de cette agglomération pour les deux camps.

Selon plusieurs acteurs locaux, la position de Remeka permet notamment de contrôler et de sécuriser les axes menant vers le centre minier de Rubaya ainsi que vers le centre agropastoral de Ngungu, deux localités actuellement occupées par les rebelles. Les groupes Wazalendo cherchent depuis plusieurs mois à progresser vers ces zones, considérées comme des points stratégiques dans le conflit qui secoue cette partie du Nord-Kivu.

Cette nouvelle évolution militaire intervient dans un contexte de combats récurrents dans le territoire de Masisi, où les affrontements entre les FARDC, leurs alliés Wazalendo et les combattants de l'AFC/M23 continuent d'alimenter l'insécurité et les déplacements de population.