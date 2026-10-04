Congo-Kinshasa: Les prisons de Mongala privés de frais de fonctionnement depuis 15 mois, dénonce l'ONG AJBS

L'ONG Action des Jeunes pour le Bien-Être (AJBS) a dénoncé le non-envoi des frais de fonctionnement destinés aux prisons de la province de la Mongala. Dans un communiqué publié à Lisala le 27 septembre 2026 et parvenu à Radio Okapi jeudi 1er octobre, l'organisation locale affirme que cette situation affecte gravement la prise en charge des détenus ainsi que le fonctionnement des établissements pénitentiaires de la province.

Selon l'AJBS, ces fonds sont destinés notamment à l'alimentation des prisonniers, aux soins de santé ainsi qu'au fonctionnement général des structures carcérales. Face à cette situation, l'organisation appelle le ministre de la Justice à intervenir.

La coordonnatrice de l'AJBS, Marceline Mbanze, indique que les observations réalisées par son organisation dans les prisons de la Mongala révèlent une interruption de l'envoi de ces fonds pendant cinq trimestres consécutifs, soit environ une année et demie.

« Selon les résultats de nos monitorings réalisés dans toutes ces prisons de la Mongala, cette rupture d'envoi des fonds durant cinq trimestres, soit une année et demie, a entraîné des conséquences fâcheuses et graves au sein de l'ensemble de ces maisons carcérales », a-t-elle déclaré.

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D'après elle, cette situation aurait entraîné des difficultés dans la prise en charge alimentaire et sanitaire des détenus, avec pour conséquence le décès de certains prisonniers. L'AJBS estime également que cette interruption des financements porte atteinte aux droits des personnes détenues et contribue au dysfonctionnement des établissements pénitentiaires de la province.

L'organisation sollicite une implication urgente de la Première ministre ainsi que du ministre d'État, ministre de la Justice, afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais.

Selon Marceline Mbanze, des informations recueillies par l'AJBS indiqueraient que les ordres de paiement informatisés auraient déjà été transmis par le ministère des Finances à la banque en vue du décaissement de ces fonds au profit des prisons bénéficiaires de la Mongala.

L'ONG se dit préoccupée par la persistance de cette situation alors que l'année en cours entre déjà dans son dernier trimestre. Elle appelle les autorités compétentes à agir rapidement afin de rétablir le financement destiné au fonctionnement des prisons de la province.