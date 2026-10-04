Sénégal: Dakar 2026 veut laisser ses marques, au-delà du sportif

Dakar — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, au-delà de l'engagement de réussir une parfaite organisation de cet évènement qui se tient pour la première fois sur le continent africain, a le souci de laisser un héritage durable.

La Dakar Learning Academy, un programme destiné à former plus de 400 jeunes aux métiers liés à l'organisation d'événements sportifs, traduit cette volonté du COJOJ de laisser un héritage durable, notamment en termes de participation des jeunes et de développement des compétences.

"Cet héritage concernera les infrastructures que nous aurons aidé à construire (...) Notre jeunesse doit en bénéficier", a déclaré le coordonnateur général du comité d'organisation des JOJ 2026, Ibrahima Wade, vendredi, à l'occasion de la signature d'un partenariat avec la Société africaine de raffinage (SAR).

"Sur le plan environnemental, une direction de la durabilité travaille à transformer les Jeux en levier de reverdissement. Au plan social, le COJOJ a indemnisé les populations affectées par la construction du stade Iba Mar Diop à la Médina", avait-il indiqué dans un entretien accordé à APS Mag en 2025.

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De même, les cordonniers, les menuisiers, les mécaniciens et les ménagères qui déroulaient leurs activités autour du stade sont réinstallés dans la Maison du cuir, avait ajouté M. Wade, soulignant qu'au total, onze infrastructures de proximité ont été érigées dans Dakar et sa banlieue, sans compter la voirie réhabilitée dans plusieurs quartiers stratégiques comme la Médina ou Point E.

Cet héritage, c'est aussi l'expertise transmise à une jeunesse éligible à l'organisation d'événements de dimension internationale.

"Nous avons dans notre staff des compétences issues de la Coupe d'Afrique des nations 2023 d'Abidjan, la Coupe du monde au Maroc arrive, et notre rêve est de voir beaucoup de Sénégalais intégrer ce Comité d'organisation ainsi que celui de Los Angeles 2028 et des autres grands évènements internationaux à venir", avait-il ajouté.

Le souhait du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 est que l'expérience acquise lors de ce rendez-vous mondial puisse positionner les jeunes sénégalais et africains sur la scène mondiale, pour que leurs compétences soient transférables à de nombreux secteurs.

Dans cette optique, la jeunesse sénégalaise, africaine et la diaspora sont initiées à prouver que le continent peut réussir ce pari historique.