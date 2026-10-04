Sénégal: Les premiers éléments de l'enquête sur les événements de 2021 à 2024, principal sujet des quotidiens

Dakar — Les premiers éléments de l'enquête sur les violences de 2021 à 2024 intéressent principalement les quotidiens du week-end, avec la sortie du procureur faisant état d'arrestations et d'accusations de crimes contre l'humanité.

« La justice accélère la cadence », affiche à sa une L'AS en parlant du communiqué du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar relativement aux événements politiques de 2021 à 2024.

« 76 décès enregistrés, 5 personnes inculpées pour crimes contre l'humanité », rapporte le journal, ajoutant que d'autres procédures judiciaires pourraient s'ouvrir.

« Tempêtes judiciaires en vue », annonce Source A, précisant que sur les 76 décès, les 41 ont été enregistrés dans la région de Dakar et 200 autres personnes victimes de « tortures ou de traitements inhumains, cruels ou dégradants ».

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Citant le procureur de la République Ibrahima Ndoye, Source A rapporte que cinq personnes ont été inculpées, pour crimes contre l'humanité, et 166 personnes victimes et témoins auraient été entendus par les enquêteurs.

Dans cette sortie du parquet de Dakar, Vox Populi parle de « conclusions accablantes » du procureur, qui révèlent « l'existence d'indices d'assassinat, de meurtres, d'actes de tortures ou autres traitements inhumains, cruels ou dégradants ».

Le journal fait état de l'arrestation de quatre individus présumés auteurs d'actes de tortures sur la personne de Pape Abdoulaye Touré, un activiste violemment battu lors des événements de 2021, avec à l'appui, une vidéo devenue virale à l'époque.

Un 5e individu a été arrêté suite au décès de Mamadou Ndoye, volontairement heurté à mort à Bargny par un véhicule de la police, ajoute le journal.

Le procureur, cité par Vox Populi, informe dans son communiqué rendu public, vendredi, qu'ils ont tous été inculpés le 23 septembre 2026, précisant que deux ont été placés sous mandat tandis que les autres sont sous contrôle judiciaire ou assignés à résidence avec surveillance électronique.

Vox Pop donne la parole à Babacar Ba du Forum du justiciable, une organisation de la société civile, qui espère que « l'enquête couvrira +l'incendie du bus Tata de Yarakh qui a fait deux morts et des blessés » en 2023.

Le quotidien L'info s'émeut, à sa une, des « chiffres glaçants » du parquet de Dakar, replongeant dans les souvenirs douloureux de ces événements, avec une photo des manifestations réprimées de 2021 à 2024.

Sur le même sujet, L'Observateur parle des « années de feu devant la justice », soulignant que les révélations du parquet « relancent la question des responsabilités dans les troubles de 2021 à 2024 ».

Le journal indique qu'avec « les délégations judiciaires, les auditions et investigations, [c'est] l'arsenal de la justice [qui] se déploie pour faire la lumière sur les faits ».

Pour le reste, les journaux traitent d'autres sujets, comme Le Soleil qui a choisi de mettre en exergue les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui est « une aubaine pour les collectivités locales ». Le journal souligne que Dakar, Diamniadio et Saly, les sites abritant les épreuves des JOJ, du 31 octobre au 13 novembre, vont « capitaliser sur de nouvelles infrastructures ».

De son côté, Le Quotidien met le curseur sur l'Assemblée nationale en revenant sur les « dérives » de certains parlementaires telles que la « remise en cause de la nationalité d'un ministre par une députée », des « attaques contre le chef de l'Etat par un élu » ou encore des « débats de charretiers entre députés ». « Session extraordinaire », résume le journal.