Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Démolition du marché Mzée Kabila pour faire place à une infrastructure moderne

Les autorités ont procédé, jeudi 1 er octobre, à la démolition du marché Mzée Kabila, l'un des plus importants centres de négoce de la ville de Lubumbashi. L'opération s'est déroulée sous haute surveillance, avec un important dispositif de sécurité composé d'éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise.

Dès les premières heures de la journée, les engins de démolition sont entrés en action, entraînant une vive agitation parmi les commerçants. Plusieurs vendeurs et vendeuses ont été contraints d'évacuer précipitamment leurs marchandises afin d'éviter d'éventuelles pertes.

Cette démolition marque une étape importante dans le projet de modernisation des infrastructures marchandes de la capitale du Haut-Katanga. Selon les autorités, un marché moderne sera construit sur le site actuel du marché Mzée Kabila afin d'offrir de meilleures conditions de travail aux commerçants et un cadre plus adapté aux activités commerciales.

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L'opération intervient après plusieurs semaines de discussions et de tractations entre les autorités provinciales et les représentants des commerçants. Ces échanges visaient notamment à trouver des solutions de relocalisation avant le lancement des travaux.

Pour accueillir les vendeurs affectés par cette mesure, quatre marchés aménagés dans différentes communes de Lubumbashi ont été mis à leur disposition. Cette réaffectation a pour objectif de permettre la poursuite des activités commerciales pendant la période de construction du nouveau marché.

Malgré les dispositions prises, cette démolition suscite des inquiétudes parmi certains commerçants qui redoutent des difficultés liées à leur relocalisation. D'autres voient cependant dans ce projet une opportunité d'améliorer durablement les conditions d'exercice de leurs activités grâce à la mise en place d'infrastructures modernes et mieux adaptées aux besoins du commerce urbain.

La construction du futur marché devrait ainsi contribuer à la modernisation du paysage commercial de Lubumbashi, tout en renforçant l'attractivité économique de la ville.