Congo-Kinshasa: Le « Camp de la Patrie » appelle les jeunes de Kisangani à s'approprier le processus du dialogue national

Le « Camp de la Patrie » appelle la jeunesse de Kisangani à s'approprier le processus de dialogue initié par le chef de l'État. Cet appel a été lancé jeudi 1er octobre, lors d'une rencontre consacrée aux enjeux politiques, sécuritaires et sociaux liés à la cohésion nationale et à la souveraineté de la République démocratique du Congo.

Le député national, élu de Kisangani, Joseph Nkoy Wembo, a invité les jeunes à mieux comprendre les enjeux auxquels le pays est confronté, dans un contexte marqué par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et par ce qu'il présente comme des campagnes de désinformation.

« Nous étions à Kisangani [...] pour poursuivre la mobilisation et la sensibilisation de l'ensemble de la population, en particulier de la jeunesse, afin qu'elle s'approprie le processus de dialogue initié par le Chef de l'État », a-t-il expliqué.

Pour Joseph Nkoy Wembo, cette démarche doit également permettre aux jeunes de mieux cerner les questions liées à la sécurité et à la défense de la souveraineté nationale.

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Il les appelle ainsi à prendre part aux réflexions sur l'avenir du pays et à renforcer leur implication dans les initiatives liées à la cohésion nationale et à la paix.

Le « Camp de la Patrie » avait déjà organisé des rencontres avec des jeunes à Kinshasa et à Matadi avant l'étape de Kisangani.

Joseph Nkoy Wembo a également appelé les jeunes à soutenir les institutions de la République dans le contexte sécuritaire actuel.

« Le moment est venu pour la jeunesse congolaise de se tenir debout derrière le Président de la République et derrière les institutions », a-t-il affirmé.

Il presente cette mobilisation comme un moyen de renforcer le patriotisme, l'unité nationale.