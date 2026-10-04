Congo-Kinshasa: 70 % des caniveaux curés en deux mois par le Service national à Kinshasa, note la Task Force présidentielle

La Task Force présidentielle affirme que 70 % des caniveaux ciblés par les opérations d'assainissement menées par le Service national à Kinshasa ont été curés en deux mois. Elle fait également état du nettoyage de plusieurs rivières obstruées et du dégagement de grandes artères de la capitale.

Ces résultats ont été évoqués à l'issue d'une descente de 72 heures effectuée de mardi à jeudi par la Task Force présidentielle dans plusieurs communes de Kinshasa. La mission, coordonnée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, visait à évaluer l'état d'avancement des opérations lancées deux mois plus tôt.

La Task Force dit avoir évalué les avancées enregistrées, les difficultés persistantes ainsi que les mesures à envisager pour renforcer les interventions d'assainissement.

« Dans deux mois seulement, 70 % des caniveaux curés, des rivières obstruées nettoyées, les grandes artères de la ville dégagées », a déclaré Félicien Delas Kazadi, chargé adjoint de la communication de la Task Force présidentielle.

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La mission intervient alors que les opérations de nettoyage se poursuivent dans plusieurs quartiers de la capitale. L'évaluation doit notamment permettre de déterminer les actions à renforcer sur les sites déjà traités.

La Task Force insiste par ailleurs sur la nécessité d'une implication des habitants dans le maintien de la propreté des espaces publics. Selon Félicien Delas Kazadi, la poursuite des opérations doit s'accompagner d'un changement des comportements individuels afin de contribuer à l'amélioration durable de l'assainissement à Kinshasa.