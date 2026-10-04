Ethiopie: Le Premier ministre Abiy préside la remise des recommandations issues du dialogue national éthiopien

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que les points à l'ordre du jour et les recommandations consolidés issus du Dialogue national éthiopien ont été officiellement remis à la Chambre des représentants du peuple, au gouvernement fédéral et aux gouvernements régionaux.

« J'ai assisté et supervisé cette remise officielle », a déclaré aujourd'hui le Premier ministre sur les réseaux sociaux, qualifiant cet événement d'étape importante dans le processus du Dialogue national du pays.

Cette remise marque le passage de la délibération nationale à l'examen institutionnel des recommandations issues du dialogue, qui a réuni des participants issus de divers secteurs de la société éthiopienne.

Le Dialogue national est parvenu à un consensus sur ses huit axes thématiques avant de passer à l'harmonisation et à la consolidation des recommandations.

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Ce processus a été conçu pour rassembler des points de vue divergents sur les grandes questions nationales et établir des terrains d'entente.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que cette dernière initiative réaffirmait l'engagement à relever les défis de longue date de l'Éthiopie par le biais d'un dialogue inclusif, de délibérations pacifiques et de solutions élaborées au niveau national.

Le Dialogue national a été présenté comme une initiative visant à résoudre des questions nationales profondément enracinées par la recherche d'un consensus plutôt que par la confrontation.

Auparavant, le Premier ministre avait décrit ce processus comme une occasion de s'attaquer aux défis politiques de longue date et de contribuer à forger un nouveau contrat social national inclusif.

La Conférence nationale de dialogue éthiopienne s'est achevée en août après 40 jours de délibérations auxquelles ont pris part 4 000 participants, les discussions ayant porté sur diverses questions.