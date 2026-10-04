Ethiopie: « Les Éthiopiens prouvent qu'ils sont capables de surmonter leurs divergences grâce à un dialogue civilisé », déclare le président de la Commission

Addis Ababa — « Les Éthiopiens ont démontré qu'ils étaient capables d'engager un dialogue civilisé, de surmonter leurs divergences et de parvenir à un consensus autour de préoccupations nationales communes », a déclaré le professeur Mesfin Araya, président de la Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC).

Le professeur Mesfin a tenu ces propos aujourd'hui, alors que l'ENDC remettait officiellement son ordre du jour consolidé et ses recommandations à la Chambre des représentants du peuple, au gouvernement fédéral et aux gouvernements régionaux.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, de hauts responsables fédéraux et régionaux, des membres du corps diplomatique et des représentants d'organisations internationales ont assisté à la cérémonie de passation de pouvoir.

Dans son exposé, le professeur Mesfin a déclaré que la Commission, créée en vertu de la proclamation n° 1265/2021, avait pour mandat de contribuer à résoudre les griefs et les différends historiques de longue date en Éthiopie par le biais d'un dialogue inclusif, pacifique et structuré.

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Depuis sa création, la Commission a mené une consultation nationale dans les douze États régionaux de l'Éthiopie ainsi que dans les deux administrations municipales d'Addis-Abeba et de Dire Dawa, recueillant plus de 2 000 propositions d'ordre du jour émanant des citoyens.

Ces propositions ont ensuite été regroupées en huit grands axes thématiques afin de fournir un cadre au dialogue national et à la recherche d'un consensus.

Ce processus a abouti à une conférence nationale à Addis-Abeba qui a réuni 4 000 délégués représentant différents segments de la société éthiopienne, notamment des femmes, des jeunes, des aînés, des chefs religieux, des partis politiques, des membres de la diaspora et des personnes en situation de handicap.

Selon le professeur Mesfin, cette conférence a démontré que des Éthiopiens aux opinions divergentes peuvent se rassembler, engager des discussions respectueuses et constructives, et trouver un terrain d'entente sur des questions d'importance nationale.

Il a déclaré que le bon déroulement de la phase de consultation et de délibération avait été rendu possible grâce à une large participation du public et à un engagement politique, qu'il a identifiés comme les deux piliers essentiels d'un dialogue national efficace.

La Commission a désormais soumis ses recommandations consolidées à la Chambre des représentants du peuple, à la Chambre de la Fédération, aux institutions fédérales, ainsi qu'aux douze administrations régionales et aux deux administrations municipales, pour examen approfondi et mise en oeuvre.

Le professeur Mesfin a souligné que la mise en oeuvre constituait désormais l'étape cruciale suivante, appelant les institutions compétentes aux niveaux fédéral, régional et local à traduire ces recommandations en politiques et actions concrètes.

Il a remercié les citoyens, les institutions gouvernementales, les organisations civiques et les autres parties prenantes pour leurs contributions au processus de dialogue national, soulignant que son impact durable dépendra d'un engagement soutenu en faveur de la mise en oeuvre de ses résultats.