Congo-Brazzaville: Distinction - La DGSP honorée pour son dévouement à la paix

La Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et plusieurs officiers et sous-officiers de cette structure des forces de sécurité nationale ont été décorés à titre exceptionnel et normal, le 2 octobre, à Brazzaville par le chancelier des ordres nationaux en reconnaissance de leur contribution à la recherche de la paix et de la sécurité.

En présence du directeur général de la sécurité présidentielle, le général Serges Oboa, c'est l'étendard représentant cette formation militaire qui a reçu le grade d'officier dans l'ordre national de la paix, décerné à titre exceptionnel par le président de la République lors des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Cette distinction salue le dynamisme porté par cette institution dans le maintien de l'ordre et la consolidation de la paix depuis des années en République du Congo.

Les autres officiers et sous-officiers de la DGSP ont, quant à eux, été décorés respectivement dans l'ordre du Mérite congolais et l'ordre de la Croix de la valeur militaire, qui honorent leur engagement, leur discipline, leur loyauté et leur bravoure dans l'exercice de leur mission.

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En marge de ces décorations, la cérémonie a donné lieu à la présentation des fanions des bataillons des grandes formations de la DGSP. Ces unités ont ainsi reçu des signes distinctifs qui rappellent leur appartenance à une même institution et soulignent la responsabilité qui leur incombe dans l'accomplissement de leur mission. Parmi ces bataillons figuraient ceux du Groupement des missions spéciales, notamment le bataillon Spetsnaz et le bataillon de soutien et d'appui.

Le Centre de formation militaire d'Ignié a eu, pour sa part, le bataillon commando d'infanterie, le détachement d'appui, le bataillon porté, le bataillon anti-émeutes et le bataillon de sécurité rapprochée. La Direction des forces spéciales a aligné le bataillon des opérations spéciales, le détachement de drones et le détachement nautique. Quant à la Direction de la protection, elle a compté le bataillon d'appui, le 1er bataillon de protection et le 2e bataillon de protection.

La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire regroupant toutes les unités de la DGSP conformément au rituel.