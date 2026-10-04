Congo-Brazzaville: Un long chemin

Soixante-dix-sept ans déjà qu'elle marche et ne s'arrête pas. La Chine, c'est d'elle qu'il s'agit, a célébré, le 1er octobre, l'anniversaire de sa fondation en 1949, par son dirigeant, le grand timonier Mao Zedong.

À Brazzaville, l'événement a donné lieu à une réception avec dîner au siège de la mission diplomatique du pays. L'occasion pour l'ambassadeur, An Qing, de s'adresser aux officiels congolais, à ses collègues diplomates et à ses compatriotes présents sur les lieux.

Les progrès réalisés par son pays ont bien évidemment été rappelés, qui placent de nos jours la Chine, après tant d'efforts et de sacrifices, au rang de deuxième économie du monde. Et toujours cette démarche, partagée par les autorités de l'empire du milieu, de se considérer comme un pays en développement.

An Qing a surtout donné à son propos une tonalité empreinte d'humilité sans se départir de la responsabilité qui lui incombait, dans ce moment particulièrement symbolique pour la nation chinoise, de marquer son périmètre sur les questions de politique intérieure et extérieure.

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Sur le premier volet, Beijing affirme suivre sa propre voie de développement, laquelle a pour principe, a répété la diplomate, le bien-être de la population. À son 15e plan quinquennal cette année, la Chine accélère son progrès en s'appuyant sur les nouveaux challenges que sont, entre autres, l'industrie manufacturière, le numérique, l'intelligence artificielle et les services.

À l'international, le pays revendique son appartenance au « Sud global » et met en avant son attachement à accompagner l'Afrique vers les cimes de la modernité : « La Chine est convaincue que le monde ne pourra prospérer que lorsque l'Afrique sera développée », a concédé l'oratrice.

L'Afrique, mais aussi le Congo, son pays d'accueil, dont elle loue l'hospitalité et se satisfait de la solidité des liens d'amitié et de coopération : « Nos deux pays travaillent à construire une communauté d'avenir de haut niveau ».

Quant aux crises qui affectent le monde actuellement, An Qing a décrit un moment d'incertitude que la communauté des nations devra surmonter en accordant la priorité au multilatéralisme et à la justice internationale.

Pour la Chine, la longue marche de soixante-dix-ans qui se poursuit est aussi synonyme de « promotion de la coopération scientifique et technologique au service de l'humanité ». Pondération, quand deviendras-tu la règle essentielle des relations internationales ?