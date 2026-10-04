Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye porte la voix de la CEDEAO en Égypte

Le chef de l'État est à El-Alamein, en République arabe d'Égypte, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Bassirou Diomaye Faye doit prendre part à la réunion de coordination mi-annuelle de l'Union africaine.

Le président de la République a quitté Dakar hier pour El-Alamein, en République arabe d'Égypte, renseigne la Présidence de la République dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Bassirou Diomaye Faye est en Égypte en sa qualité de président en exercice de la Cedeao, pour prendre part à la réunion de coordination mi-annuelle de l'Union africaine. « Le chef de l'État y retrouve ses pairs africains autour des priorités du développement et de l'intégration du continent. Ce séjour est tout autant consacré aux partenariats économiques du Sénégal. Le président de la République y rencontrera des décideurs et des investisseurs, à qui il présentera les opportunités qu'offre notre pays », précise la note de la Présidence.

Après l'Égypte, le chef de l'État sera à Abuja, au Nigeria, pour une visite de travail au siège de la Commission de la Cedeao et l'installation des nouveaux juges de la Cour. Une tournée africaine qui va durer trois jours (2 au 4 octobre).

Cette tournée africaine intervient quelques jours après la participation du chef de l'État à la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York du 22 au 28 septembre 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement ont pris part, à New York, à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pendant plusieurs jours, ils ont échangé sur le thème de cette année : « Établir la confiance, gérer la transformation : des Nations Unies au service de tous ».

Lors de son séjour aux États-Unis, le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs responsables politiques et économiques. Il a eu une audience avec António Guterres, secrétaire général des Nations unies, Andrew Inglis, président directeur général (Pdg) de Kosmos Energy. Toujours en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie de signature d'un protocole de partenariat entre la Société africaine de raffinage (Sar) et la compagnie turque Yamata en vue de la construction d'une deuxième raffinerie au Sénégal.