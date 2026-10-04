Sénégal: À El-Alamein, Bassirou Diomaye Faye s'entretient avec les dirigeants de la Banque nationale d'Égypte et du groupe Infinity

Dakar — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a discuté de partenariats avec le président de la Banque nationale d'Égypte, Mohamed Mahmoud El Etreby, et le président-directeur général du groupe Infinity, l'un des principaux producteurs d'énergies renouvelables en Afrique, samedi, à El-Alamein (Égypte), a-t-on appris de la présidence du Sénégal.

M. Faye a accordé plusieurs audiences à des personnalités, la dernière étant celle au cours de laquelle il s'est entretenu avec Mohamed Mahmoud El Etreby, le président du premier établissement bancaire d'Égypte.

La discussion a porté sur les relations économiques sénégalo-égyptiennes et le souhait exprimé par la Banque nationale d'Égypte de nouer avec le Sénégal un partenariat bancaire et commercial, précise la présidence du Sénégal dans une note reçue à l'APS.

D'après la même source, l'implantation d'une banque égyptienne à Dakar va offrir aux entrepreneurs sénégalais et égyptiens des instruments financiers adaptés à leurs transactions et ouvrir de nouvelles perspectives au commerce bilatéral.

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"Cette démarche [...] élargit le cercle des partenaires financiers du Sénégal, soutient l'accès du secteur privé au financement et conforte la place de notre pays comme porte d'entrée du marché ouest-africain", ajoute la même source.

Auparavant, Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience à Mohamed Mansour, le fondateur et président-directeur général du groupe Infinity, l'un des principaux producteurs d'énergies renouvelables du continent africain.

Le groupe Infinity, déjà présent au Sénégal, envisage d'y investir encore dans l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Il est associé au parc éolien de Taïba Ndiaye, une commune située dans la région de Thiès (ouest).

Le producteur d'énergies renouvelables devrait contribuer à l'augmentation de cette source d'énergie dans la production d'électricité au Sénégal et à l'accès d'un plus grand de ménages et d'entreprises à cette denrée.

Bassirou Diomaye Faye séjourne à El-Alamein depuis vendredi. Il participe à un forum économique, aux côtés d'autres dirigeants africains.