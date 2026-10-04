Sénégal: La ville de Saint-Louis partage avec le mouvement olympique les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité (Adjoint du maire)

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) partage avec l'olympisme mondial les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité, observe Alioune Badara Diop, un adjoint du maire, en accueillant, samedi, la caravane de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"L'olympisme, c'est la paix, la solidarité et la fraternité, des valeurs auxquelles on reconnaît la ville de Saint-Louis, qui a joué un rôle important dans le sport sénégalais", a dit M. Diop.

Il participait à l'accueil, à Saint-Louis, de la caravane de la flamme des JOJ Dakar 2026.

Alioune Badara Diop a invité les Saint-Louisiens à venir assister à la cérémonie de l'allumage de la flamme olympique, dimanche, à la place Baya Ndar (ex-place Faidherbe).

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Abdou Khadre Dieylani Ba, l'adjoint du préfet de Saint-Louis, dit être heureux et fier d'accueillir la flamme des JOJ Dakar 2026.

"Saint-Louis est une ville historique, culturelle et sportive. J'invite la jeunesse et les populations de Saint-Louis à s'approprier cet évènement pour la réussite totale de son organisation", a lancé M. Ba au public, s'exprimant au nom du gouverneur de la région.

La caravane de la flamme des JOJ Dakar 2026 a traversé plusieurs quartiers de de la ville.

Les JOJ 2026 se tiendront à Dakar à partir du samedi 31 octobre. Elles prendront fin vendredi 13 novembre.

Le Sénégal est le premier pays africain à organiser les JOJ.