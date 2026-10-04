Burkina Faso: Exposition gouvernementale - Le ministre chargé de la guerre, Célestin Simporé échange avec les citoyens

Le ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, a animé la première séance du « Dialogue avec le Peuple » placée sur le thème « Gouvernance, Sécurité nationale : le peuple debout vous rend compte », vendredi 2 octobre 2026, au SIAO.

Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé s'est prêté à un exercice de redevabilité du gouvernement envers le peuple vendredi 2 octobre 2026 au SIAO. En effet le grand oral initié dans le cadre de la 2e phase de la IIIe édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) qui se tient du 2 au 9 octobre 2026 a permis au chef du département de faire le point des actions majeures menées pour la reconquête du territoire national. Il a confié que dès octobre 2022 pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée 90 000 Volontaires pour la défense de la patrie communaux et nationaux ont été enrôlés.

L'organisation des Forces d'armées nationale (FAN) a connu de profondes mutations car de trois régions militaires, elles sont passées à six. Pour un meilleur maillage sécuritaire les premiers Bataillons d'intervention rapide (BIR) ont été créés en novembre 2022, a indiqué le ministre d'Etat. « De six BIR au départ, en espace d'un an, nous sommes à une trentaine déployée sur l'ensemble du territoire », a-t-il poursuivi. La décision d'associer les forces de sécurité intérieure à la défense du territoire a permis aux corps paramilitaires de s'impliquer dans la guerre contre le terrorisme. Pour lui, la reconquête des zones autrefois interdites aux populations civiles est bien en marche.

« Aucune partie du territoire ne nous échappe »

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Il s'est rappelle des reprises de la ville de Solenzo, des vallées du Sourou et de Di, la défense de la ville de Djibo, la sécurisation des localités de Diapaga, Titao, Solhan, Sebba...

« Aujourd'hui, il n'existe pas un seul mètre carré du territoire national où nos forces combattantes ne peuvent y mettre les pieds. Les populations rejoignent les villages autrefois occupés et mènent leurs activités économiques. Le retour de l'administration se fait tous les jours et les services sociaux de base sont fonctionnels », a rassuré le général de division Célestin Simporé. Il a notifié que depuis 2022, les effectifs des recrutements ont été multipliés pour garantir une défense souveraine du territoire. Des avancements à titre exceptionnel ont été également adoptés pour encourager les éléments sur le terrain.

Il s'agit notamment, de la distinction honorifique, de la croix du combattant, désormais décerner pour récompenser la bravoure des combattants au front. Pour ce qui est des équipements il a affirmé que les unités sont aujourd'hui équipées en armements individuels, collectifs et de façon conséquente, avec tous les moyens de protection. « Des dispositions ont été prises pour que la création en juillet 2023 de l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre pour coordonner l'aide aux familles de combattants et victimes de l'insécurité », a-t-il renseigné.

Le ministre a souligné que 100000 réservistes sont en cours de recrutement vise à donner la possibilité à tous les citoyens de participer à la défense du pays. Il a, par ailleurs, évoqué des avancées enregistrées dans le cadre la Confédération des Etats du Sahel AES). « A ce jour la force unifiée est mise en place et continue sa montée en puissance pour son opérationnalisation.

L'espace AES deviendra un sanctuaire pour le terrorisme », a-t-il prévenu. L'activité consacrée à l'exposition gouvernementale a également permis à des citoyens venus notamment de Mangodara dans le Kénédougou, Bourzanga dans les Koulsé, Dano dans le Yoba, etc., d'échanger avec le ministre sur leurs préoccupations. Elles ont porté essentiellement sur les difficultés d'accès à certaines localités, la sécurisation des frontières, la mobilisation des VDP, le recrutement des 100000 réservistes, la lutte contre le grand banditisme.

Le ministre chargé de la guerre a apporté des éclairages précis sur les dispositifs sécuritaires déployés pour consolider la protection des personnes et des biens. Sur le grand banditisme, le ministre de la défense a signalé que des stratégies sont en cours pour faire à cette forme de criminalité. Pour les enregistrements des réservistes il a annoncé que des dispositifs vont être déployés dans les régions pour faciliter le travail. Le ministre a, par ailleurs, invité les jeunes à s'impliquer davantage dans les actions du gouvernement car il s'agit de leur garantir un avenir meilleur.