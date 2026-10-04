Burkina Faso: L'Assemblée générale des Nations Unies - Le ROJALNU mondial reçu par la Sous-secrétaire générale des Nations Unies

3 Octobre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Yves OUEDRAOGO

En marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Diene Keita, Sous-secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a reçu le jeudi 1er octobre dernier une délégation du Réseau des Organisations des Jeunes Leaders des Nations Unies (ROJALNU Mondial), conduite par son Président mondial, le Burkinabè Abraham Zida Bila.

La rencontre a eu pour cadre le siège de l'UNFPA à New York. Au cours de l'audience, madame Keita a adressé ses encouragements à la jeunesse mondiale à travers le ROJALNU mondial et salué les initiatives visant à promouvoir une participation citoyenne, responsable et constructive des jeunes. Elle a réaffirmé l'importance de placer la jeunesse au coeur des réflexions et des actions en faveur de la paix, de la sécurité, du développement durable et de la cohésion sociale. Au nom du ROJALNU mondial, son président, Abraham Zida Bila, a exprimé sa profonde gratitude à la Sous-secrétaire générale des Nations Unies pour sa disponibilité, son écoute et l'attention accordée à la délégation.

Il a salué son engagement en faveur d'une participation plus inclusive et significative de la jeunesse dans les espaces de dialogue et de décision aux niveaux national, régional et international. Evoquant la dynamique engagée au Burkina Faso, le Président mondial du ROJALNU a salué l'attention accordée à la jeunesse par le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré Président du Faso, ainsi que les opportunités offertes aux jeunes pour contribuer pleinement à la vie de la Nation et qui reste une vitrine pleinement profitable au Colloque Mondial. Abraham Zida Bila a réaffirmé l'engagement de l'organisation à faire du prochain Colloque mondial de la jeunesse un véritable cadre de réflexion, de dialogue et surtout d'action au service de la jeunesse mondiale.

 

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