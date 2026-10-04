Afrique de l'Ouest: Conseil des ministres de l'Uemoa - Plusieurs décisions prises lors de la 3e session ordinaire

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao ), Jean-Claude Kassi Brou, a pris part, le 2 octobre 2026 à Dakar, à la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) au titre de l'année 2026. Selon un communiqué de presse, la réunion a été présidée par Aboubakar Nacanabo, Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, Président du Conseil.

ession ordinaire du Conseil des Ministres de l'Union au Siège de la BCEAO à Dakar, présidée par Monsieur Aboubakar NACANABO, Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, Président du Conseil

Le Conseil a notamment formulé un avis sur la participation de la Bceao et des banques commerciales de l'Umoa au Système panafricain de paiement et de règlement (Papss), qui devrait contribuer au renforcement des échanges commerciaux et financiers à l'échelle régionale et continentale.

Dans le domaine de la commande publique, renseigne la Bceao, le Conseil a adopté la Directive portant réglementation communautaire des marchés publics dans l'Uemoa. Cette réforme du cadre juridique vise notamment à renforcer la capacité d'absorption des crédits d'investissement dans les Etats membres et à assurer la célérité des procédures de passation des marchés publics.

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Le Conseil a également approuvé la Décision portant adoption de la Stratégie régionale de protection sociale 2026-2035 de l'Uemoa, qui vise à soutenir les Etats membres dans la mise en oeuvre de cadres institutionnels et organisationnels adaptés pour l'extension de la protection sociale aux groupes sociaux vulnérables, avec un accent particulier sur l'amélioration de l'équité.

Les travaux ont également été marqués par l'adoption du Règlement modifiant le statut du greffier de la Cour de justice de l'Uemoa et approuvé les comptes de l'Autorité des marchés financiers de l'Umoa (Amf-Umoa) au titre de l'exercice 2025.

Le Communiqué informe que le Conseil a adopté la Décision relative à la renonciation aux immunités et privilèges de la Banque ouest africaine de développement (Boad), dans le cadre de la mobilisation de concours financiers auprès de plusieurs partenaires techniques et financiers. Cette décision, explique-t-on, devrait faciliter l'accès de la Banque à de nouvelles ressources et contribuer à renforcer sa capacité de financement des projets prioritaires et structurants des Etats membres.

Les échanges ont, en outre, porté sur le recours préjudiciel n°26 RP 001.10 ainsi que le projet Office du Niger de la Commission de l'Uemoa au Mali.

La session, ajoute le communiqué, s'est tenue dans un environnement international marqué par la persistance des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient et à ses répercussions sur les équilibres économiques et financiers mondiaux. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale s'établirait à 3,0 % en 2026 et à 3,4 % en 2027.

Au sein de l'Union, l'activité économique est demeurée dynamique, avec une croissance estimée à 6,0 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, après 6,1 % au trimestre précédent. Le taux d'inflation s'est établi à 0,4 %, après -0,2 % au premier trimestre.

La position extérieure de l'Union s'est renforcée, sous l'effet notamment de l'accroissement des exportations d'or, de coton, de cacao et de produits pétroliers. Les perspectives demeurent toutefois tributaires de la conjoncture internationale, de la situation propre à chacun des Etats membres et des effets du changement climatique.