Sénégal: Plateforme interopérable du système de paiement instantané - La BCEAO annonce de nouvelles dispositions

3 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

La Plateforme interopérable du système de paiement instantané (Pi-Spi) de l'Uemoa, lancée le 30 septembre 2025, compte à ce jour 175 participants connectés et permet à plus de 38 millions de personnes d'accéder aux services de paiement instantané.

Au terme de cette première année de fonctionnement, informe un communiqué de presse, la Bceao a procédé à une évaluation de la mise en oeuvre de l'interopérabilité et a décidé de réviser les conditions tarifaires des transferts entre personnes physiques, afin de favoriser un accès plus large des populations aux services de paiement instantané.

Les nouvelles dispositions visent particulièrement à renforcer l'inclusion financière par un meilleur ciblage des populations susceptibles de bénéficier de la gratuité ; étendre la gratuité des transferts à l'échelle régionale; améliorer la qualité et la disponibilité des services et favoriser l'émergence de nouveaux usages; asseoir PI-SPI comme infrastructure centrale pour les paiements instantanés dans l'Uemoa.

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Ainsi, précise la Bceao, à compter du 2 novembre 2026 les transactions de monnaie électronique interopérables au sein de l'Uemoa sont obligatoirement réalisées par l'intermédiaire de la Plateforme interopérable Pi-Spi ; à l'envoi (émission) : les transferts nationaux dont le montant cumulé quotidien est inférieur ou égal à 8 000 francs CFA par utilisateur et par participant, sont gratuits, sans limitation du nombre d'opérations.

A ce seuil, explique-t-on, la gratuité couvre 75% des transactions de monnaie électronique dans l'Uemoa. Selon la Bceao, les transferts nationaux d'un montant supérieur à 8 000 francs CFA peuvent être soumis à des frais dont le taux, compris entre 0 et 0,8%, est appliqué au montant hors taxes du transfert. A la réception, souligne la Bceao, les transferts sont gratuits, sans aucune limite de montant, ni de nombre d'opérations.

A travers Pl-Spi, la Bceao réaffirme son engagement en faveur de l'innovation, de l'inclusion financière et de la modernisation des infrastructures de paiement, au bénéfice des acteurs économiques et des populations de l'Uemoa.

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