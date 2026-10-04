Ethiopie: L'Irreecha rassemble des centaines de milliers de personnes lors d'une fête animée à Addis-Abeba

Addis Ababa — La célébration de l'Irreecha, la fête d'action de grâce du peuple oromo, bat son plein à Hora Finfinnee, à Addis-Abeba, dans une effervescence de culture, de tradition, d'unité et de joie.

Dès les premières heures du matin, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Hora Finfinnee, vêtues de costumes traditionnels colorés et spectaculaires, animant la fête avec de la musique, des danses, des bénédictions et un profond sentiment de fierté culturelle.

Les Abbaa Gadaas, les anciens, les jeunes et des invités issus de tous les horizons ont pris part à cette célébration, qui a mis en valeur avec éclat la richesse et la diversité du patrimoine culturel oromo.

Au-delà de sa signification culturelle et spirituelle, l'Irreecha est devenu de plus en plus un puissant symbole de paix, d'unité et de solidarité, rassemblant des personnes venues de toute l'Oromia et d'autres régions d'Éthiopie autour d'une célébration commune.

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La profusion de couleurs, les costumes traditionnels, les chants, les danses et les rituels du festival ont créé un spectacle culturel grandiose au coeur d'Addis-Abeba, attirant des participants de tout le pays et suscitant un intérêt international croissant.

L'Irreecha reflète également les valeurs pérennes du système Gadaa, un système traditionnel de gouvernance et d'organisation sociale du peuple oromo qui a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

La reconnaissance internationale du Gadaa a encore renforcé la visibilité mondiale du patrimoine oromo et créé des opportunités d'échanges culturels et de tourisme, faisant de l'Irreecha une attraction culturelle de plus en plus importante en Éthiopie.

La célébration de cette année s'inscrit également dans le sillage du parcours plus large de développement et de transformation de l'Éthiopie, la culture et le patrimoine contribuant de plus en plus au tourisme, à la cohésion sociale et à la visibilité culturelle internationale du pays.

Le festival rassemble diverses traditions oromos dans un spectacle inégalé de couleurs, de culture et de convivialité, faisant de Hora Finfinnee un lieu de rencontre animé où les gens célèbrent le patrimoine, la paix et l'unité.

Cette célébration a une nouvelle fois démontré comment Irreecha a évolué, passant d'une simple cérémonie traditionnelle d'action de grâce à un grand rassemblement culturel qui rassemble les gens tout en mettant en valeur le patrimoine culturel riche et diversifié de l'Éthiopie aux yeux du monde entier.