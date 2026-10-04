Ethiopie: Le festival d'Irreechaa célébré dans une ambiance haute en couleur à Addis-Abeba

Addis Ababa — La célébration de Hora Finfinnee, qui s'inscrit dans le cadre du festival annuel d'action de grâce Irreechaa, bat son plein à Addis-Abeba, rassemblant des dizaines de milliers de personnes pour une mise en valeur éclatante de la culture, des traditions et de l'unité oromo.

Vêtus de costumes traditionnels colorés, des habitants venus de différentes régions d'Éthiopie se sont rassemblés samedi matin à Hora Finfinnee pour célébrer l'Irreechaa, une cérémonie traditionnelle d'action de grâce oromo qui marque la fin de la saison des pluies et le début de la saison des récoltes.

La célébration de cette année rassemble divers segments de la société, notamment les Aba Gadas et les Hadha Sinqes, ainsi que des représentants culturels et communautaires.

Ce festival offre au peuple oromo une tribune unique pour mettre en valeur son riche patrimoine culturel et spirituel, à travers des chants et des danses traditionnels, des costumes colorés et des cérémonies reflétant les valeurs de beauté, d'unité, de solidarité et d'harmonie communautaire.

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L'Irreechaa trouve ses racines dans l'action de grâce traditionnelle adressée à Waqa (Dieu), que l'on considère comme le créateur du ciel et de la terre.

Au cours de cette célébration, le peuple oromo exprime sa gratitude pour la paix, les bonnes récoltes, le bien-être familial, la fécondité humaine et celle de la terre, ainsi que pour la santé de son bétail.

L'Irreechaa est célébré dans différentes localités de l'Oromia et au sein des communautés oromos du monde entier.

Parmi les principales célébrations figurent la Hora Finfinnee à Addis-Abeba et la Hora Arsadi à Bishoftu, qui attirent des gens de toute l'Oromia et d'autres régions du pays.

La célébration de l'Irreechaa Hora Arsadi dans la ville de Bishoftu est prévue pour demain.

Dans un message prononcé à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Irreechaa symbolisait la justice, l'égalité, l'amour et l'unité, et incarnait la fraternité et la solidarité entre les citoyens.

Il a exhorté les Éthiopiens à travailler ensemble pour surmonter les défis et construire un avenir meilleur.

Le Premier ministre Abiy a également adressé ses chaleureuses félicitations au peuple oromo et à tous les Éthiopiens à l'occasion de la fête d'action de grâce de l'Irreechaa.

Il a souhaité aux Éthiopiens une célébration paisible et prospère alors que le pays passe de la saison des pluies au printemps radieux.