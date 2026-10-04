Afrique Centrale: RDC-France - Reçu par le Président de la République Félix Tshisekedi, le chef de la diplomatie française Jean-noël Barrot promet le soutien de la France à la riposte contre Ebola

Ce vendredi 2 octobre, à la Cité de l'Union Africaine, le Président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le ministre des affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot, en visite de travail de 48 heures .

L'état des relations bilatérales entre Paris et Kinshasa, la situation sécuritaire et la riposte contre l'épidémie d'Ebola étaient au centre de leurs entretiens.

« Cette audience était l'occasion de revenir sur les relations étroites , anciennes et vastes qui unissent la RDC et la France et surtout nos deux peuples qui entretiennent des relations très vivantes et très importantes », a déclaré le ministre Jean-Noel Barrot à l'issue de cette rencontre en présence du ministre de la santé , hygiène et prévoyance sociale Dr Roger Kamba et de la vice-ministre des affaires étrangères, Noëlle Ayaganagato.

Le chef de la diplomatie française a aussi indiqué que sa visite à Kinshasa, puis à Bunia , l'épicentre de la 17 eme épidémie de la maladie à virus Ebola et centre de coordination de la riposte nationale s'inscrit dans le cadre de l'appui de la république française à la riposte contre la MAVE/ souche Bundibugyo .

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À l'occasion de ce déplacement en compagnie des autorités congolaises impliquées dans la riposte , M. Jean-Noel Barrot a annoncé qu'il va rendre hommage aux autorités congolaises et aux travailleurs humanitaires engagés dans cette lutte pour juguler cette épidémie.

Il a également annoncé le souhait de la France de contribuer de manière substantielle à cette épidémie qui a coûté la vie à près de 4000 personnes .

Selon le ministre Barrot , le déplacement de Bunia est « l'occasion d'illustrer le protocole signé ce matin entre la France et la RDC sur la lutte contre l'impunité et la réparation des violences sexuelles liées aux conflits qui affectent l'Est de la RDC »,

À Bunia , M. Jean-Noel Barrot va rencontrer un groupe de victimes des violences encadrées par des structures spécialisées .

Au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, M. Jean-Noel a réitéré la position de son pays dans la résolution de cette crise.