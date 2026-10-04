Tunis — Des femmes venues de plus de 10 pays méditerranéens se réuniront à Tunis du 5 au 7 octobre 2026 à l'occasion de "Women Together in Fisheries 2026" (Femmes unies dans les pêches), un événement consacré au renforcement du rôle et du leadership des femmes dans le secteur de la pêche et au partage d'expériences et de solutions pour des communautés côtières plus inclusives, résilientes et durables.

Organisé à Gammarth (Tunis), par le WWF Afrique du Nord en partenariat avec l'Initiative Marine Méditerranéenne du WWF, "Women Together in Fisheries 2026" ambitionne de renforcer les liens entre les femmes actives dans les pêches méditerranéennes et de créer de nouvelles opportunités d'échange, de collaboration et de leadership. L'événement constitue une plateforme pour placer les expériences et les connaissances des femmes au coeur des discussions sur la durabilité des pêches, les moyens de subsistance, la résilience climatique, l'autonomisation économique et le développement des communautés côtières.

L'objectif est de faire émerger non seulement des échanges d'expériences, mais également des priorités communes, des solutions pratiques et des pistes de collaboration en faveur de communautés côtières plus inclusives, résilientes et durables.

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D'aprés le WWF Afrique du Nord, les femmes jouent un rôle essentiel dans les économies de la pêche et des communautés côtières méditerranéennes. Leur contribution dépasse largement les activités directement liées à la pêche et comprend notamment la transmission des savoirs traditionnels, les activités post-capture, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, l'organisation communautaire et la diversification des moyens de subsistance.

Pourtant, de nombreuses femmes continuent de rencontrer des obstacles en matière d'accès au financement, aux marchés, aux services, aux compétences et aux opportunités économiques, leur représentation et leur influence dans les processus de gouvernance des pêches restent également limitées. "Women Together in Fisheries 2026" vise ainsi à contribuer à relever ces défis en mettant en relation expériences vécues, savoirs locaux et données avec des actions concrètes.

Trois jours d'échange, de partage et de réflexions

La première journée sera consacrée à la situation des femmes dans les pêches en Tunisie et en Afrique du Nord. Les échanges porteront notamment sur les savoirs traditionnels liés à la pêche et aux pratiques durables, le rôle des femmes dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, les coopératives féminines et la gestion des ressources, ainsi que la diversification des moyens de subsistance et l'adaptation au changement climatique.

Le 6 octobre, les participantes se rendront à Ghar El Melh pour une visite du port de pêche et des échanges avec des femmes impliquées dans les activités post-capture ainsi qu'avec des membres des coopératives locales. Elles identifieront notamment les changements prioritaires, les actions concrètes à engager, les acteurs à mobiliser et les premières étapes nécessaires. Les discussions porteront également sur les possibilités économiques pour les femmes, l'accès aux ressources, leur participation à la gouvernance et la manière dont les savoirs traditionnels peuvent contribuer à l'innovation et à la résilience des communautés côtières.

La troisième et dernière journée, le 7 octobre, sera consacrée à la pollution plastique, à l'économie circulaire et aux moyens de subsistance des femmes dans les communautés côtières. Les participantes découvriront différentes approches liées à l'innovation et aux technologies de lutte contre les déchets marins, ainsi que des exemples de transformation des déchets en produits, revenus et nouvelles opportunités économiques.

Les échanges permettront également d'identifier les conditions nécessaires pour développer les solutions locales d'économie circulaire et de mettre en lumière le rôle que les femmes peuvent jouer dans la transformation des communautés côtières.