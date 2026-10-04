Algérie: L'Etat déterminé à préserver le pouvoir d'achat des citoyens

3 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Le Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé l'engagement de l'Etat à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, soulignant que les efforts déployés actuellement visaient à renforcer les revenus hors hydrocarbures et que les réserves de change se maintiendraient à un niveau élevé à l'horizon 2031.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, qui sera diffusée samedi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a dit que "la plupart des agriculteurs ne sont pas responsables du niveau atteint par les prix, mais tous ceux qui en sont à l'origine devront assumer leurs responsabilités, car nous devons préserver le pouvoir d'achat des citoyens".

Répondant à une question sur les réserves de change du pays à l'horizon 2031, le président de la République a assuré qu'elles se maintiendraient à un niveau "élevé", précisant que les efforts déployés actuellement visaient à "renforcer les revenus hors hydrocarbures". "Ce n'est pas une question de devises, mais d'indépendance", a-t-il expliqué.

Le président de la République a également indiqué que l'Algérie avait atteint un "stade très avancé" dans le domaine de la numérisation.

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Il a, par ailleurs, affirmé que l'Algérie, en tant qu'Etat responsable, "ne fait preuve d'aucune imprudence sur le marché pétrolier", précisant qu'en cas de consensus, l'Algérie s'y conformera.

Réaffirmant les positions de l'Algérie en matière de politique étrangère, le président de la République a assuré que "l'Algérie ne renoncera à ses relations d'amitié ni avec la Russie, ni avec les Etats-Unis d'Amérique, ni avec la Chine". Le pays a "sa fierté et sa liberté de décision", a-t-il ajouté.

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