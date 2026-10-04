Congo-Kinshasa: Autosuffisance alimentaire - Le couple présidentiel a participé à la foire Agro-pastorale « Or Vert du Congo »

3 Octobre 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont rehaussé de leur présence la foire agricole « Or Vert du Congo », ce samedi 3 octobre au Musée National de la RDC (MNRDC).

Initié par Madame Fanny Tshisekedi, cet événement agro-pastoral vise à valoriser les produits du terroir afin d'encourager la consommation locale et réduire les importations alimentaires.

La foire agricole « Or Vert du Congo » est un programme qui s'appuie sur un écosystème numérique et technologique moderne pour connecter les producteurs locaux aux marchés mondiaux en vue de propulser le « Made in Congo ».

Au cours de son intervention, la coordonnatrice nationale, Madame Ornela Kardozo (DG de Group Choice Holding Company), a exhorté le gouvernement à ouvrir de nouveaux débouchés pour pérenniser l'activité des agripreneurs congolais : les jeunes entrepreneurs, les producteurs locaux et les mamans maraîchères au sein d'un écosystème unique intégrant la production, la transformation locale et la distribution.

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Enfin, Madame Fanny Tshisekedi a remercié les institutions pour leur accompagnement, tout en les appelant à ouvrir de nouveaux marchés. L'ambition stratégique est de sécuriser l'avenir des agripreneurs, de créer des emplois durables et de valoriser les ressources du sol congolais.

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