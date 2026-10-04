Afrique: L'Algérie a fait de son appartenance africaine un choix stratégique constant

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que l'Algérie a fait de son appartenance africaine un choix stratégique constant et un engagement qu'elle s'est attachée à traduire à travers des initiatives et des projets concrets visant à renforcer l'intégration et la connectivité entre les pays du continent.

Dans un discours lors du Sommet des Etats fondateurs de l'initiative du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), organisé à El Alamein, en République arabe d'Egypte, lu par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le président de la République a indiqué que le NEPAD est né d'une conviction fondamentale: "la libération politique ne saurait être complète sans émancipation économique" et "l'Afrique ne peut construire son avenir qu'en s'appuyant sur ses propres capacités et en renforçant la solidarité et l'intégration entre ses Etats et ses peuples".

Vingt-cinq (25) ans après le lancement de l'initiative, "nous pouvons à juste titre nous enorgueillir des réalisations accomplies dans les domaines des infrastructures, du développement humain, de la gouvernance et de l'intégration économique", a dit le président de la République, soulignant la nécessité de reconnaître objectivement "le fossé qui subsiste entre les grandes ambitions que nous nous sommes fixées et les résultats obtenus sur le terrain".

"Le défi aujourd'hui consiste à passer de la planification à la mise en oeuvre, des approches fragmentées à des projets et programmes structurants à large impact, et de l'annonce des engagements à la concrétisation de résultats tangibles et mesurables, ayant une incidence directe sur la vie du citoyen africain", a-t-il insisté.

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Dans le cadre de cette démarche, l'Algérie a "fait de son appartenance africaine un choix stratégique constant et un engagement qu'elle s'est attachée à traduire à travers des initiatives et des projets concrets visant à renforcer l'intégration et la connectivité entre les pays du continent et à réunir les conditions propices à un développement commun et durable", a précisé le président de la République.

Parmi ces projets, le président de la République a cité la route transsaharienne et la dorsale transsaharienne à fibre optique.