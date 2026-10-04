Afrique du Nord: Le 15e Festival international maghrébin du film d'Oujda, du 16 au 21 octobre

La quinzième édition du Festival international maghrébin du film d'Oujda se tiendra, du 16 au 21 octobre courant, à l'initiative de l'association Ciné-Maghreb.

Cette édition se distingue par une programmation variée qui combine la compétition officielle des longs et courts métrages, des projections cinématographiques, des hommages, des rencontres intellectuelles et professionnelles, ainsi que des ateliers de formation et des activités liées aux industries culturelles et numériques, visant à encourager les jeunes talents dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel.

Selon un communiqué de l'association, le jury de la compétition des longs métrages, composé de cinq membres, sera présidé par le réalisateur et scénariste marocain Nour-Eddine Lakhmari.

Il réunira également Amélie Mbaye, artiste et professionnelle sénégalaise, Sana Youssef, actrice tunisienne, Mi Kwan Lock, actrice, réalisatrice et scénariste d'origine chinoise ayant grandi à Madagascar, ainsi que l'acteur français Stan Thiébaut.

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Quant au jury de la compétition des courts métrages, il sera présidé par le réalisateur marocain Adil Fadili, qui sera épaulé par l'actrice congolaise Diane Uwamahoro et l'actrice, scénariste et réalisatrice italienne Valentina Carnelutti.

A travers cette composition des jurys, souligne la même source, le Festival affirme sa volonté de croiser les regards, les expériences et les cultures cinématographiques, et de donner aux oeuvres en compétition un cadre d'évaluation ouvert sur différentes sensibilités artistiques.

Les organisateurs annoncent, par la même occasion, une nouvelle dynamique de partenariats avec la signature prochaine de conventions de partenariat et de protocoles d'entente avec plusieurs institutions, associations et acteurs culturels et professionnels.

Ces partenariats auront notamment pour objectifs de développer les actions cinématographiques et culturelles, de renforcer la formation et l'accompagnement, de rapprocher les universités, les institutions culturelles et les professionnels du secteur, et surtout de donner aux jeunes talents l'opportunité d'accéder au domaine du cinéma et de l'audiovisuel par la grande porte.

Pour l'association Ciné-Maghreb, l'accompagnement des jeunes ne peut se limiter à la durée d'un festivall, mais il doit s'inscrire dans la continuité, à travers la formation, l'encadrement, les rencontres avec les professionnels et la création de véritables opportunités permettant aux jeunes de transformer leurs idées et leurs talents en projets.