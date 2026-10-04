Afrique de l'Ouest: Le BRVM rebondit de 1,11 %, Bridge Bank menant une nouvelle semaine de hausses

La BRVM a clôturé la semaine du 2 octobre en hausse, récupérant une partie des pertes de la semaine précédente, grâce aux gains enregistrés par Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, la SODECI et la Sonatel, qui ont dynamisé le marché régional. L'indice composite du BRVM a progressé de 1,11 % à 546,78 points, tandis que le BRVM 30 a gagné 0,97 % à 264,57 points.

L'indice BRVM Prestige a progressé de 1,46 % à 202,83 points et l'indice BRVM Principal a augmenté de 0,30 % à 383,35 points. La capitalisation boursière a augmenté d'environ 235 milliards de francs CFA pour atteindre 21 440 milliards de francs CFA.

Ces hausses ont été enregistrées malgré une faible ampleur du marché. Sur les 48 titres cotés, 19 ont progressé, 25 ont reculé et 4 sont restés inchangés. Environ 6,75 millions d'actions ont changé de mains au cours de la semaine, soit une baisse de 6,19 % par rapport à la semaine précédente, tandis que la valeur des transactions a augmenté de 4,40 % pour atteindre environ 17,94 milliards de francs CFA. Sonatel a représenté 7,05 milliards de francs CFA, soit 39,28 % de la valeur totale des échanges. Bridge Bank et la Société Générale Côte d'Ivoire ont suivi, ces trois titres représentant à eux seuls plus de 60 % du chiffre d'affaires hebdomadaire.

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Bridge Bank a dominé le marché avec une hausse de 15,39 % à 8 995 XOF, après avoir atteint 9 675 XOF au cours de la semaine. La SODECI a progressé de 9,08 % à 12 980 XOF, portant sa hausse depuis le début de l'année 2026 à 123,79 %. Sonatel a grimpé de 5,88 % à 45 000 XOF. Le secteur des services aux collectivités a progressé de 2,20 % au cours de la semaine, celui des télécommunications de 1,87 %, celui des services financiers de 1,46 % et celui de l'industrie de 1,26 %. Les valeurs de consommation discrétionnaire ont reculé de 6,28 %, enregistrant la plus forte baisse parmi les indices sectoriels.

Sucrivoire a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire, reculant de 10,97 % à 2 760 XOF. Le titre affiche toujours une hausse d'environ 160 % en 2026 malgré son récent recul. Servair Abidjan a chuté de 10,94 % à 3 500 XOF à l'issue de sa période ex-dividende, tandis que Tractafric Motors a perdu 7,03 % à 3 900 XOF. Ces évolutions ont montré que les hausses enregistrées par un petit nombre de grandes valeurs ont suffi à faire progresser les principaux indices, alors même que les sociétés en baisse étaient plus nombreuses que celles en hausse.

L'attention se porte désormais sur Sonatel, l'une des plus grandes sociétés de la BRVM et un moteur clé de l'indice des télécommunications. Les actionnaires doivent se réunir le 8 octobre pour se prononcer sur un projet de division des actions à raison de 1 pour 10. Si ce projet est approuvé, chaque action existante sera divisée en 10 actions à compter du 26 octobre et la valeur nominale passera de 500 XOF à 50 XOF. Le capital de Sonatel resterait inchangé. L'indice composite de la BRVM a quant à lui terminé la semaine à 9,12 points, soit environ 1,64 %, en dessous de son récent record de 555,90 points.

Points clés à retenir

La hausse hebdomadaire de 1,11 % de la BRVM montre pourquoi la performance de l'indice doit être considérée en parallèle de l'ampleur du marché et de la concentration des échanges. L'indice composite a progressé bien que 25 titres aient reculé et que seuls 19 aient progressé, car plusieurs sociétés présentant des pondérations boursières importantes ont affiché des hausses.

Sonatel a contribué à ce soutien, avec une hausse de 5,88 % tout en représentant près de 40 % de la valeur échangée au cours de la semaine. Bridge Bank est également restée au centre de l'attention après avoir progressé de 15,39 %, tandis que la hausse de 9,08 % de SODECI a porté son rendement depuis le début de l'année 2026 à plus de 123 %.

Le marché est également proche de son récent record, l'indice Composite ayant terminé la semaine à seulement 1,64 % en dessous du niveau de 555,90 points atteint en septembre. L'évolution future dépendra donc en partie de la capacité des hausses à s'étendre au-delà d'un petit groupe de titres. Sonatel pourrait jouer un rôle dans l'activité boursière au cours des prochaines semaines. Le fractionnement d'actions proposé, à raison de 1 pour 10, réduirait le cours de l'action d'environ 90 % tout en multipliant par dix le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire, ce qui laisserait la valeur de leur participation inchangée au moment du fractionnement.

À un cours pré-division de 45 000 XOF, le cours théorique équivalent serait d'environ 4 500 XOF après la division, avant toute évolution du marché. Un cours unitaire plus bas pourrait faciliter l'achat de l'action par les investisseurs disposant de portefeuilles plus modestes et soutenir l'activité boursière, même si une division n'a aucune incidence sur les résultats, la valeur de marché ou l'activité de Sonatel. Sonatel figurant parmi les plus grandes sociétés de la BRVM, les variations de son cours et de son volume de transactions peuvent également avoir un impact sur l'orientation de l'ensemble du marché.