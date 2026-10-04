Afrique de l'Ouest: Quatre titres intègrent l'indice BRVM 30 à l'issue de la révision trimestrielle de l'indice

À l'issue de sa révision trimestrielle, la BRVM a intégré la Loterie Nationale du Bénin, l'ONATEL du Burkina Faso, Vivo Energy Côte d'Ivoire et Solibra Côte d'Ivoire à son indice BRVM 30. Ces changements ont été annoncés dans un communiqué daté du 1er octobre et maintiennent à 30 le nombre de sociétés composant l'indice. La Bourse a indiqué que cette révision visait à s'assurer que les sociétés composant l'indice respectent les critères d'éligibilité et que l'indice de référence reflète mieux la liquidité du marché.

Ces quatre sociétés remplacent NEI-CEDA Côte d'Ivoire, Sucrivoire Côte d'Ivoire, Sonoco Metal Packaging SIEM Côte d'Ivoire et SETAO Côte d'Ivoire. La Bourse n'a pas fourni de raisons spécifiques à chaque société pour justifier ces retraits, ni publié les indicateurs de liquidité ayant motivé chaque décision. Ces changements ne doivent donc pas être interprétés comme un jugement sur les performances financières des sociétés sortant de l'indice.

Les ajouts intègrent à l'indice des sociétés issues de quatre secteurs d'activité. ONATEL fournit des services de télécommunications au Burkina Faso, Vivo Energy distribue des produits pétroliers en Côte d'Ivoire, Solibra opère dans le secteur des boissons et la Loterie nationale du Bénin gère la loterie nationale du Bénin. L'indice révisé inclut également Sonatel, Orange Côte d'Ivoire, la Société Générale Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire et six filiales de la Bank of Africa.

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Le BRVM 30 est conçu pour suivre 30 des sociétés cotées les plus actives et les plus liquides du marché. Les modifications apportées à sa composition ont une importance particulière, car cet indice sert à mesurer les conditions de négociation sur la bourse régionale. L'intégration d'une société dans l'indice peut attirer davantage l'attention des investisseurs et des gestionnaires qui s'y réfèrent, tandis que son retrait peut réduire cette visibilité. La BRVM procède à des révisions de ses indices au cours de l'année, en fonction de l'évolution de l'activité du marché.

Ce dernier remaniement intervient alors que la capitalisation boursière de la BRVM dépasse les 21 000 milliards de francs CFA. La bourse dessert les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis Abidjan, ce qui confère à ses indices une dimension régionale plutôt que nationale. La nouvelle composition du BRVM 30 couvre les secteurs de la banque, des télécommunications, de l'énergie, des biens de consommation, des transports et d'autres secteurs, tandis que les entreprises ivoiriennes continuent de représenter une grande partie de la liste.

Points clés à retenir

La révision d'octobre montre que l'intégration dans l'indice BRVM 30 dépend de l'éligibilité à l'indice et de la liquidité du marché, et non pas uniquement de la taille de l'entreprise ou de l'évolution du cours de son action. Ce point est important pour les investisseurs car Sucrivoire, par exemple, a quitté l'indice même après avoir enregistré une forte hausse en 2026, tandis que la bourse a indiqué que ces changements visaient à améliorer la représentativité de l'indice en termes de liquidité. La BRVM n'a pas divulgué les données individuelles ayant conduit à chaque ajout ou retrait ; ce remaniement ne doit donc pas être considéré comme un signal direct d'achat ou de vente.

La nouvelle composition met également en évidence la diversité des secteurs d'activité représentés sur le marché régional. ONATEL vient s'ajouter à Sonatel et Orange Côte d'Ivoire en tant qu'entreprise de télécommunications. Vivo Energy apporte une exposition au secteur de la distribution de carburants, Solibra celui des boissons et la Loterie Nationale du Bénin représente une entreprise du Bénin.

Les banques continuent de représenter une part importante de l'indice de référence, notamment les filiales de Bank of Africa au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Sénégal, ainsi que la Société Générale Côte d'Ivoire, la Société Ivoirienne de Banque, la NSIA Banque Côte d'Ivoire, Coris Bank International et Ecobank Côte d'Ivoire.

Pour les investisseurs, les modifications apportées à l'indice peuvent avoir des implications allant au-delà des simples entrées et sorties de titres. Les fonds ou portefeuilles qui répliquent le BRVM 30 pourraient devoir ajuster leurs positions, ce qui peut générer des échanges sur les titres concernés. L'intégration dans l'indice peut également accroître la visibilité d'une entreprise auprès des investisseurs qui utilisent cet indice pour analyser le marché régional. Toutefois, l'avis de la bourse précise clairement que l'objectif principal de cette révision est de maintenir un indice reflétant les titres éligibles et liquides de l'ensemble de la BRVM.