Nigeria: Les actions nigérianes reculent de 0,52 % alors que les prises de bénéfices mettent un frein à la reprise

Les actions nigérianes ont clôturé la semaine du 2 octobre en baisse, les investisseurs ayant réduit leurs positions après les hausses enregistrées ces dernières semaines. L'indice NGX All-Share a reculé de 0,52 % à 250 808,27 points, tandis que la capitalisation boursière a baissé de 0,50 % à ₦162 843 billions. Le marché a été ouvert pendant 4 jours de cotation, le 1er octobre étant un jour férié à l'occasion de la fête de l'indépendance du Nigeria. Malgré cette baisse hebdomadaire, l'indice de référence affiche toujours une hausse de 61,17 % depuis le début de l'année 2026.

L'activité boursière a également reculé par rapport à la semaine précédente. Les investisseurs ont échangé 3,166 milliards d'actions pour une valeur de ₦155,023 milliards dans le cadre de 206 662 transactions, contre 4,689 milliards d'actions pour une valeur de ₦240,824 milliards dans le cadre de 261 198 transactions la semaine précédente. Le secteur des services financiers a représenté 1,944 milliard d'actions, soit 61,41 % du volume total, et ₦77,733 milliards, soit 50,14 % de la valeur totale. Fidelity Bank, VFD Group et Access Holdings ont représenté à eux trois 1,343 milliard d'actions, soit 42,42 % du volume du marché.

La plupart des indices sectoriels ont reculé. Le NGX 30 a perdu 0,52 %, l'indice bancaire a chuté de 1,33 % et l'indice Premium a reculé de 1,38 %. L'indice de gouvernance d'entreprise a reculé de 1,43 %. Des hausses ont été enregistrées par l'indice du marché principal, qui a progressé de 0,08 %, celui de l'assurance de 0,61 %, celui du pétrole et du gaz de 0,05 % et l'indice de croissance de 1,85 %. Le secteur du pétrole et du gaz est resté l'un des plus performants du marché en 2026, l'indice sectoriel affichant une hausse de 133,94 % depuis le début de l'année.

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ABC Transport a mené le peloton des valeurs en hausse sur la semaine, avec une progression de 45,10 % à 7,40 ₦. Critical Minerals Financing Corp a gagné 37,73 % à 4,49 ₦ et LivingTrust Mortgage Bank a progressé de 32,69 % à 3,45 ₦. VFD Group a gagné 18,42 %. Sovereign Trust Insurance a mené le mouvement baissier, reculant de 12,50 % à 2,10 ₦, suivie par eTranzact International, qui a chuté de 12 % à 11 ₦. Nigerian Exchange Group a reculé de 8,86 % à 168,60 ₦.

Ce recul intervient après trois semaines de hausses et après que la banque centrale du Nigeria a abaissé son taux d'intérêt de référence de 350 points de base, à 23 %, en septembre. Le marché reste par ailleurs proche de son niveau record récent, ce qui signifie que les investisseurs évaluent l'impact de la baisse des taux par rapport aux gains déjà enregistrés cette année. Quarante-quatre titres ont progressé au cours de la semaine, 37 ont reculé et 65 sont restés inchangés, contre 61 hausses et 32 baisses la semaine précédente.

Points clés à retenir

Cette baisse de 0,52 % ne modifie pas la tendance générale des actions nigérianes en 2026, mais elle montre que les investisseurs se montrent plus sélectifs après la hausse de 61,17 % enregistrée par le marché depuis le début de l'année. L'indice NGX All-Share reste proche de ses récents sommets et plusieurs indices sectoriels ont enregistré des hausses supérieures à celles de l'indice de référence.

L'indice Premium a progressé de 103,95 % cette année, l'indice Pétrole et gaz a gagné 133,94 %, l'indice des biens industriels a augmenté de 83,92 % et l'indice bancaire a progressé de 77,18 %. Cette performance signifie que certains investisseurs pourraient prendre leurs bénéfices, même si la baisse des taux d'intérêt favorise les actions. La baisse des taux décidée en septembre par la Banque centrale du Nigeria a ramené le taux directeur à 23 %, modifiant ainsi la comparaison entre les rendements des actions et ceux des actifs à revenu fixe.

Parallèlement, la baisse du volume hebdomadaire des transactions, passé de 240,824 milliards de ₦ à 155,023 milliards de ₦, montre que les échanges se sont ralentis au cours de cette semaine raccourcie. Cette baisse s'est également concentrée sur certaines grandes valeurs, tandis que 44 titres ont tout de même terminé en hausse. Cela explique en partie pourquoi des sociétés telles qu'ABC Transport, Critical Minerals Financing Corp et LivingTrust Mortgage Bank ont affiché des gains supérieurs à 30 %, alors même que l'indice principal reculait.

Un autre élément à prendre en compte pour les investisseurs est l'écart entre les secteurs. Le secteur du pétrole et du gaz a progressé de plus de 130 % cette année, tandis que celui des biens de consommation n'a augmenté que de 2,05 %, ce qui montre que la reprise de 2026 n'a pas été uniforme. L'indice de référence ayant déjà progressé de plus de 60 %, la prochaine phase du marché pourrait dépendre davantage des bénéfices, des valorisations, des taux d'intérêt et des résultats des entreprises que d'une vague d'achats généralisée sur l'ensemble de la place boursière.