Sénégal: Décès Cheick Hamidou Kane - Fin d'aventure non ambiguë pour le père de Samba Diallo

C'est une marrée de mots qui ont envahi la plage de notre cogitation pour formuler un titre digne d'élégies pour un grand homme, un écrivain iconique, un philosophe flegmatiques, un politique discret et intègre que fut Cheick Hamidou Kane.

En effet, une double bibliothèque, au sens étymologique et celui d'Hampâthé Bâ, a brûlé ce 3 octobre à Dakar. Vraie bibliothèque, l'auteur de L'Aventure Ambiguë et du Les gardiens du Temple, l'a été pour sa collection de livres en tout genre qui ont nourri sa carrière universitaire et sa plume d'écrivain émérite ; Bibliothèque au sens figuré, le Prince des Diallobés, l'a également été, lui qui s'est éteint plus que vieillard, à l'âge vénérable de 98 hivernages.

Ce 3 octobre, en pleine rentrée scolaire et universitaire, l'Afrique ne perd pas qu'un professeur de Lettres Modernes et de philosophie, c'est aussi un exemple de savoir faire, de savoir être politique, commis de l'État, de la fonction publique internationale, président d'ONG et d'OSC qui a tiré sa révérence. Sa vie fut un miroir de simplicité, de dignité dans la modestie, de productivité dans le travail assidu, de fidélité aux valeurs des traditions africaines, particulièrement peules de confession musulmane, bref, un concentré de vertus rares sous le soleil du dieu Mammon, du modernisme débridé, des libertés licencieuses, de la fantasmagorie des apparences.

Étudiant africain en Europe, il a vécu la difficile espérience du philosophe qui interroge un monde ambigu par la dualité du matérialisme triomphant depuis le siècle des Lumières et l'essence de l'idéalisme, de la métaphysique ou la prégnance d'un Dieu créateur appelle l'humain à se réaliser, pas seulement par sa raison mais surtout par sa morale. Expérience d'autant plus stressante à vivre pour un enfant africain, un colonisé dans la métropole, un musulman dans une France en débat avec ses racines chrétiennes.

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On aura compris, la trame du plus connu des romans de Cheick Hamidou Kane, est une inspiration autobiographique où le héro Samba Diallo, de talibé dans le nord du Sénégal à étudiant, puis secrétaire administratif dans le sud de la France, questionne l'école coranique, son enseignement, ses travers ; la colonisation, son idéologie, ses objectifs, sa puissance avatariale, dont "l'art de vaincre sans avoir raison " sur les colonisés. Combien sont-ils ces Africains, partis outre Atlantique, sans ou avec l'accord de leurs parents, ici la Grande Royale, pour apprendre la science occidentale, se sont perdus dans cette aventure ambiguë ? Ils sont nombreux à l'image de la tragique fin de Samba Diallo qui, mordu par le virus du doute cartésien, y ont perdu corps et âmes. Une tragédie qui, au-delà de l'auteur et malgré ses aveux, témoigne de la vie des "Africains évolués" durant les trente dernières années de la colonisation (1930- 1960). Quant aux Gardiens du Temple, il dépeint les trente années qui ont suivi l'indépendance (1960- 1990) »

De fait, comme la quasi totalité des romanciers, Hamidou Kane est un témoin, peintre ou photographie de leurs sociétés, leurs époques, avec leurs défis, leurs espoirs, leurs questionnements ou leurs peurs. Plus profond que prolixe, Cheick Hamidou Kane a mis 9 ans (1952 - 1961) pour achever L'Aventure ambiguë et28 autres pour écrire Les Gardiens du Temple (1967- 1995). Mais aux plumes bien trempées, l'érudition ne rime pas avec multiplication des publications. Chacun de ses romans, c'est connu, a reçu un prestigieux prix littéraire. Le Grand prix littéraire d'Afrique noire a été décerné un an à peine après sa publication (1962) à L'aventure ambiguë tandis que le Grand prix des mécènes va récompenser en 2019, Les Gardiens du Temple.

Outre d'être un écrivain de grand talent, à la pensée profonde, à la vision large, celui que le Sénégal et l'Afrique pleurent a été un politique atypique. Nommé Gouverneur de Thiès, puis Haut Commissaire général du Plan du Sénégal à peine indépendant, Hamidou Kane s'est volontairement exilé en 1962, une manière radicale de refuser de cautionner ce qu'il considérait comme une forfaiture du président Senghor : l'arrestation et l'embastillement de l'ancien Premier ministre, Mamadou Dia alors accusé de tentative de coup d'État. Un exil volontaire, non sans signifier son désaccord avec Senghor, promettant à ses admirateurs de revenir au pays quand Senghor rendra la liberté à son ancien Premier ministre.

Parti de Dakar, il se retrouve aux Nations unies, représentant de l'UNICEF à Lagos, puis au Abidjan. Il reviendra au Sénégal quand le président Senghor libéra Mamadou Dia en 1977 et lui fit appelle pour diriger le ministère du Développement industriel et de l'Artisanat, puis le ministère du Plan et de la Coopération sous Abdou Diouf de 1981 à 1988.

Homme d'État, politique pondéré, qui ne courrait ni derrière mégalomanie électoraliste, ni honneurs ronflants, il demanda à faire valoir ses droits à la retraite après 30 ans de bons et loyaux services à l'État sénégalais, à l'Afrique et à l'ONU. Une retraite, convertie en activités caritatives, au service des enfants à soustraire de la rue, à éduquer pour une insertion dans la vie active à travers l'ONG PARRER. Il s'est davantage investit également durant sa retraite à la promotion et à l'héritage de la culture peule en tant que l'un des dirigeants de l'OSC, Tabital Pulaaku.

Il meurt au moment où plus que jamais, persiste l'ambiguïté de terrorisme au Sahel est assimilable à une révolte ou à une récupération du mécontentement des populations par des maîtres coraniques non éclairés et manipulés par des ennemis de l'Afrique. Alors question: si Cheick Hamidou Kane devait revisiter ses romans, sa carrière politique, ses héros Samba Diallo, Salif Bâ, deviendraient-ils des talibés, des maîtres coraniques, des commis de l'État ou de l'ONU, sensibles à la lecture biaisée du Coran, des traditions africaines par des mythomanes arrière- gardistes au point de se perdre corps et âmes dans la barbarie terroriste ? Sans ambiguïté, la réponse est non, quoique Cheick Hamidou Kane ait pu faire dire à Samba Diallo : " Tant qu'il y aura de l'avenir, toute vérité sera partielle. La vérité se place à la fin de l'Histoire."