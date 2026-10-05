Soudan: Le trafic d'armes « bipartisan » dans le conflit soudanais

Même en temps de guerre, les lois du marché finissent souvent par l'emporter sur les alignements géopolitiques et les affinités idéologiques. C'est ce que confirment les flux commerciaux d'armes dans la guerre qui ravage le Soudan depuis 2023.

Le journal soudanais Ayin a dressé un tableau général mais clair des livraisons d'armes destinées aux Forces armées soudanaises (SAF) et aux Forces de soutien rapide (RSF), avec l'aide d'analystes spécialisés dans le renseignement open source (OSINT). La situation est très claire : les livraisons destinées aux deux camps proviennent d'acteurs basés dans un petit nombre de pays, avec des imbrications et des triangulations qui finissent souvent par alimenter en armement les deux parties belligérantes.

Selon Ayin, des entreprises publiques soudanaises du secteur de la défense auraient conclu, en novembre 2023, un contrat avec la société turque Baykar pour la fourniture de drones. Le produit fourni par l'entreprise serait le célèbre Bayraktar TB2. La valeur totale du contrat s'élèverait à environ cent onze millions d'euros, et au total, six drones TB2, trois unités de contrôle et pas moins de six cents ogives de missiles auraient été fournis. Des drones Bayraktar Akinci auraient également été fournis ; d'un point de vue tactique, ils se distinguent des TB2 car ils sont capables de voler à haute altitude, tandis que les TB2 volent à une altitude moyenne.

D'autres groupes fournisseurs des SAF sont basés en Iran. Dans ce cas, les modèles d'origine iranienne seraient au nombre de deux : les Mohajer-6 et les Zajil-3. La différence soulignée par Ayin résiderait dans les flux d'approvisionnement, car les premiers arriveraient à Port-Soudan par voie maritime, tandis que les seconds seraient fournis par l'intermédiaire du complexe militaro-industriel soudanais, une implication qui témoigne d'un certain développement de l'industrie militaire locale.

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Le troisième pays dans lequel opèrent les fournisseurs de la SAF est le Pakistan. Là encore, les livraisons arriveraient à Port-Soudan. Outre les drones, les livraisons en provenance du Pakistan concernent également des munitions produites conjointement par la société turque Baykar et l'entreprise National Aerospace Science and Technology Park, basée à Islamabad.

Les livraisons destinées aux SAF et aux RSF ont, paradoxalement, un point commun : toutes deux utilisent des technologies civiles d'origine chinoise et serbe pour les convertir en technologies militaires, poursuit le journal Ayin. Ces technologies arrivent au Soudan où elles sont modifiées. Des fabricants implantés en Chine fournissent également aux RSF des drones tels que les modèles FeiHong FH-95 et Ch-95c.

Le journal met en avant un autre élément important. Les livraisons destinées aux RSF s'effectuent via un réseau dont les terminaux se trouvent aux Émirats arabes unis. C'est par ce réseau que les RSF reçoivent également les mêmes types de drones fabriqués en Turquie que ceux fournis aux SAF.

Les flux d'approvisionnement des RSF et les points communs avec les SAF démontrent clairement que, en temps de guerre, les affaires restent les affaires et que les fabricants peuvent facilement approvisionner et armer toutes les factions impliquées dans un conflit. (Agence Fides 4/10/2026)