Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 5 octobre 2026

revue de presse

Ethiopie - L'Egypte, l'Erythrée, la Somalie et le Soudan appellent à des solutions pacifiques

L'Égypte, l'Érythrée, la Somalie et le Soudan, rivaux régionaux de l'Éthiopie, ont appelé dimanche au règlement des différends régionaux par des "moyens pacifiques", selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Les quatre pays étaient réunis lors d'un mini-sommet à El-Alamein, dans le nord de l'Égypte, alors que les inquiétudes grandissent face au risque que les violences en Éthiopie se propage au-delà des frontières. Y participaient le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président érythréen Isaias Afwerki, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhane. [Source Africa Radio]

La CUA salue l’héritage de l’écrivain Cheikh Hamidou Kane

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Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a rendu hommage à l’écrivain et intellectuel sénégalais Cheikh Hamidou Kane, décédé dimanche à Dakar, saluant une œuvre qui a nourri la réflexion africaine sur l’éducation, la transmission du savoir et le dialogue entre traditions et modernité.

Dans une déclaration publiée dimanche à Addis-Abeba, le président de la CUA a souligné la portée continentale de l’œuvre de l’auteur de « L’Aventure ambiguë », considérée comme l’une des grandes références de la littérature africaine.

À travers le personnage de Samba Diallo, Cheikh Hamidou Kane avait notamment exploré les tensions nées de la rencontre entre différentes cultures et systèmes de pensée. Pour Mahmoud Ali Youssouf, les interrogations soulevées par le roman demeurent actuelles, plus de six décennies après sa publication, dans une Afrique toujours confrontée aux enjeux de l’éducation, de l’identité et de ses relations avec le reste du monde. [Source Apanews]

Premier Alamein Africa Forum en Égypte - Les pays africains sauront-ils en tirer profit ?

Après les sommets Afrique-France, Afrique-Japon, Afrique-Etats-Unis... voici Alamein Africa forum qui a réuni, à El Alamein dans le Nord de l'Egypte, plus de 20 chefs d'Etat et représentants de gouvernements africains.

Pendant trois jours, dirigeants politiques, chefs d'entreprises, banquiers et représentants d'institutions de développement, ont échangé sur le financement du développement africain, mais aussi sur le commerce et les investissements entre pays du continent. En initiant ce sommet, l'Egypte rejoint ainsi la liste des pays occidentaux, asiatiques et américains organisateurs de sommets avec l'Afrique.

Et c'est tout à son honneur. L'initiative de ce sommet est d'autant plus à saluer qu'il vise à réduire la dépendance de l'Afrique aux financements extérieurs. Toutefois, la question que l'on se pose est la suivante : les pays africains sauront-ils tirer profit de ce sommet ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. En effet, depuis des décennies, l'Afrique participe à des sommets sans pour autant toujours tirer son épingle du jeu.

Romuald Wadagni à Paris : Le Bénin entre la France et ses voisins de l’AES

Attendu à Paris ce dimanche 4 octobre au soir pour une visite de travail de deux jours, le Président béninois, Romuald Wadagni, doit rencontrer Emmanuel Macron lors de son premier déplacement en France depuis son investiture. Entre ces deux partenaires historiques, la visite sera scrutée à l’aune des ambitions économiques de Cotonou et de la menace jihadiste à ses frontières, sur fond de redéfinition des relations entre Paris et l’Afrique.

Romuald Wadagni connaît bien Paris, où il s’est souvent rendu comme ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, et auparavant comme cadre de Deloitte. Investi le 24 mai 2026, le chef de l’État béninois y arrive cette fois avec une autre casquette : celle de Président, chargé de donner une orientation à la diplomatie de son pays. [Source Afrik.com]

Ouganda : 14 pays africains pour réfléchir aux risques sécuritaires non conventionnels et menaces protéiformes

En Ouganda, des chefs militaires de quatorze pays africains sont attendus du 5 au 8 octobre à Kampala pour une conférence sur les « opérations militaires autres que la guerre ». La rencontre est organisée par le ministère de la Défense et l’armée ougandaise, elle-même engagée dans l’est de la RDC aux côtés des forces congolaises contre les membres du groupe jihadiste Allied Democratic Forces (ADF). Kampala veut promouvoir une réponse africaine commune aux nouvelles menaces.

Intervenir face à une catastrophe naturelle, soutenir la réponse à une pandémie ou protéger des infrastructures essentielles : ces missions figurent au programme de cette réunion prévue dans la capitale de l’Ouganda.

La conférence, accueillie par le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l’armée ougandaise et fils de l’actuel président, doit examiner comment les militaires peuvent agir face à des crises qui dépassent les combats conventionnels. [Source RFI]

Gabon : TGS décroche un contrat de dix ans dans l’exploration pétrolière

Le Gabon tente de replacer son offshore profond dans les radars des compagnies pétrolières. À Londres, Libreville a accordé au norvégien TGS un mandat de dix ans portant sur ses données sismiques. Une opération destinée à rendre des zones encore peu explorées suffisamment documentées pour susciter de nouveaux investissements.

Le sous-sol marin gabonais dispose désormais d’un nouvel intermédiaire auprès de l’industrie pétrolière internationale. TGS, groupe norvégien spécialisé dans l’information géoscientifique, a obtenu un contrat de dix ans portant sur les données sismiques des eaux profondes et ultra-profondes du pays.

L’accord a été conclu à Londres, en marge du World Energies Summit 2026. Sa finalité est de reprendre des relevés déjà réalisés, les soumettre aux méthodes actuelles de traitement et proposer les résultats aux compagnies susceptibles d’explorer le domaine maritime gabonais. [Source LSI Africa]

Tebboune : "Alger a déployé des avions de combat à Niamey, pour aider à déjouer un coup d'État"

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son pays avait envoyé des avions de combat au Niger fin août pour aider à déjouer une « tentative de coup d’État » qui avait secoué la capitale, Niamey.

Dans une interview accordée à des médias locaux, Tebboune a expliqué que les avions de combat avaient été dépêchés sur place parce que certaines parties étaient « allées trop loin ». Des tirs soutenus et des explosions ont été entendus à Niamey dans la nuit du 28 au 29 août.

Il a ajouté que le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, était en visite en Algérie et était rentré chez lui dans la nuit, juste avant la mutinerie. [Source TRT Africa]

Le Nigeria vise une production de 10 milliards de pieds cubes de gaz par jour d’ici 2030

Cette ambition trouve son explication dans la mobilisation d’investissements importants dans les infrastructures et l’adoption de réformes destinées à améliorer le climat des affaires, de manière à répondre à la demande croissante des industries locales, des centrales électriques et des marchés d’exportation, note la même source citée par des médias locaux.

Pour accompagner cette transformation, le Nigeria vise environ 30 milliards de dollars d’investissements dans le secteur gazier d’ici 2030, note le ministère nigérian en charge du gaz.

Toujours en chiffres, la production gazière de ce pays a enregistré une hausse en 2023 pour s’établir à près de 6,8 milliards de pieds cubes par jour, a rappelé le ministre en charge du gaz, Ekperikpe Ekpo, faisant savoir que les réserves prouvées du Nigeria ont également augmenté, passant de 208.830 à 215.190 milliards de pieds cubes. [Source Le 360 Afrique]

Afrique Australe : Madagascar relance sa coopération avec le Botswana

Madagascar veut donner un nouvel élan à sa coopération avec le Botswana, dans le cadre d'un rapprochement avec les pays de la SADC. Le chef de l'État a plaidé pour une coopération fraternelle entre les deux pays, tournée vers le développement et le partage d'expertises africaines.

Une coopération « fraternelle ». C'est ce que Madagascar et le Botswana comptent établir, selon les déclarations du colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, samedi, à l'aéroport d'Ivato. Il revenait d'une visite officielle au Botswana, dont l'objectif annoncé était de relancer la coopération bilatérale.

À entendre le locataire d'Iavoloha, le rapprochement entre Madagascar et le Botswana prend donc une nouvelle dimension. Comme il l'affirme, cette visite officielle « entre également dans le cadre d'une volonté de renforcer les relations entre Madagascar et les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), mais aussi pour promouvoir la coopération entre les pays africains ». [Source L’Express de Madagascar]

Afrique Centrale : Les Présidents Félix Tshisekedi et Dénis Sassou Nguesso se sont rencontrés à Brazzaville

Ce samedi 03 octobre 2026, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le déplacement de Brazzaville, en République du Congo, pour un entretien avec son homologue, le Président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre leurs pays respectifs.

Parmi les sujets évoqués au cours de cette séance de travail figure notamment l'incident survenu à Makotipoko, localité de la République du Congo située non loin de celle de Yumbi, dans la province du Maï-ndombe, dans la partie Ouest de la République démocratique du Congo (RDC), entre les éléments des forces armées de la RDC et de la République du Congo.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des consultations régulières entre Kinshasa et Brazzaville et témoigne de la volonté des Présidents Tshisekedi et Sassou de privilégier le dialogue et la concertation dans la recherche des solutions durables. [Source Présidence RDC]