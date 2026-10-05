Cameroun: La Banque mondiale annonce un prêt de 390 millions de dollars au pays

4 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Le chef de l'État camerounais vient de donner son feu vert à un nouvel emprunt d'envergure. Paul Biya a autorisé un prêt d'environ 390 millions de dollars - ou 347,5 millions d'euros, soit près de 228 milliards de francs CFA - auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une filiale de la Banque mondiale. L'argent servira à améliorer le corridor Douala-Bangui.

Il s'agit de moderniser cette route et de fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Le corridor Douala-Bangui est un axe stratégique qui relie le port de la capitale économique camerounaise à la capitale centrafricaine.

Mais l'amélioration de cet axe servira aussi le Tchad, sachant que les produits à destination de Ndjamena empruntent également cette route sur plus de 800 km, entre Douala et Garoua-Boulaï. C'est un axe important pour ces deux pays enclavés car c'est pratiquement leur principale voie d'accès à la mer.

Ce financement autorisé par le chef de l'État s'inscrit dans une dynamique plus large. Il s'ajoute à d'autres levées de fonds récemment autorisées par Paul Biya, notamment un accord de plus de 212 millions d'euros signé avec la Banque islamique de développement pour l'axe Douala-Bafoussam. Un axe sérieusement dégradé sur une bonne partie du trajet.

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Alors que le Cameroun intensifie ses recours aux bailleurs internationaux pour financer ses infrastructures, plusieurs experts alertent sur le surendettement qui peut hypothéquer l'avenir, alors que la pression sur les finances publiques ne cesse de croître.

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