Algérie: Le Conseil des ministres adopte le PLF 2027

4 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a adopté le projet de loi de finances (PLF) 2027, qui prévoit l'intégration des augmentations des salaires et des traitements.

Lors de cette réunion, le président de la République a ordonné le lancement immédiat des projets ferroviaires relatifs aux tronçons Laghouat-El Meniaa-In Salah-Tamanrasset, en tant que priorité absolue dans le secteur des travaux publics.

Le Conseil des ministres a également approuvé le financement, par la Banque africaine de développement (BAD), du projet ferroviaire dans son tronçon El Meniaa-Tamanrasset.

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