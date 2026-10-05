Algérie: Le président de la République ordonne le lancement immédiat des tronçons Laghouat-El Meniaa-In Salah-Tamanrasset

4 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, le lancement immédiat des projets ferroviaires relatifs aux tronçons Laghouat-El Meniaa-In Salah-Tamanrasset, en tant que "priorité absolue", indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant les projets de réalisation de la gare de Moulay Lahcen (Tamanrasset) et de l'ensemble de la ligne Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa-In Salah-Tamanrasset, le président de la République a ordonné le lancement immédiat des projets ferroviaires relatifs aux tronçons Laghouat-El Meniaa-In Salah-Tamanrasset, en tant que "priorité absolue" dans le secteur des travaux publics, avec une "accélération globale" des opérations de réalisation.

Le président de la République a insisté sur la nécessité de réceptionner l'ensemble du projet d'ici la fin de l'année 2028, afin de permettre aux Algériens de "voyager effectivement par train du Nord à notre Grand Sud, jusqu'à Tamanrasset", ajoute le communiqué.

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Après approbation du financement, par la Banque africaine de développement (BAD), du projet ferroviaire dans son tronçon El Meniaa-Tamanrasset, le président de la République a chargé le ministre des Travaux publics de transmettre "ses remerciements et ses encouragements aux travailleurs, techniciens et ingénieurs du secteur", qui "accomplissent actuellement un véritable exploit et qui sont sur le point de réaliser le rêve des Algériens, resté hors de portée des générations successives depuis l'indépendance".

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