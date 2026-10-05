Tunisie: Kairouan - Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue et saisie de 8 000 comprimés de Lyrica

La brigade régionale de lutte contre la drogue de Sousse, relevant de la sous-direction de lutte contre la drogue d'El Gorjani, est parvenue à démanteler une association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de drogue, active entre les gouvernorats du Grand Tunis, du Sahel et de Kairouan, selon la radio Mosaïque FM..

Les éléments de la brigade ont tendu une embuscade minutieuse, à l'aube de ce dimanche, au niveau d'une des localités relevant du gouvernorat de Kairouan. Cette opération a permis d'intercepter un camion à bord duquel se trouvaient environ 8 000 comprimés de drogue de type Lyrica.

Trois personnes ont également été arrêtées, dont le chef du réseau, outre la saisie de sommes d'argent suspectées de provenir des revenus du trafic, ainsi que de deux camions.

Les autres membres suspectés d'être impliqués ont fait l'objet d'un avis de recherche.