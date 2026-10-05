Tunisie: Kairouan - 1500 tonnes de déchets et de débris enlevées lors d'une campagne de propreté

Environ 1500 tonnes de déchets ménagers et de débris de chantier ont été enlevées, dimanche, dans le gouvernorat de Kairouan, à l'issue d'une campagne régionale de propreté menée avec la participation de 18 municipalités venues en renfort de la municipalité de Kairouan.

Cette opération d'envergure a ciblé en priorité les points noirs et les décharges sauvages nécessitant une intervention urgente notamment au quartier El Menchia, au lotissement El Msahli, ainsi que dans plusieurs terrains vagues répartis à travers la ville et les zones périphériques.

Selon le secrétaire général de la municipalité de Kairouan, Sahbi Amara, cette initiative vise à appuyer les efforts quotidiens de collecte des ordures ménagères et d'enlèvement des déchets de construction. Elle repose sur la mise en commun des moyens humains et matériels de 19 municipalités, dont Kairouan, afin de lutter contre les accumulations anarchiques de déchets.

L'initiative sur le terrain ne s'arrête pas là : elle se poursuivra tout au long de la semaine prochaine afin d'assainir progressivement d'autres quartiers et d'améliorer durablement le cadre de vie des habitants.